PSP faz múltiplas detenções em operação de combate ao tráfico de armas

Está a decorrer durante esta quarta-feira uma megaoperação de combate ao tráfico de armas da PSP com a colaboração da GNR.

Mais de 50 buscas estão a decorrer nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Santarém. A coordenação da operação está a ser liderada pelo Comando da PSP de Lisboa. Fontes policiais citadas pelo site adiantam ainda que foram já realizadas várias detenções e foram também apreendidas “várias armas de fogo”

O Correio da Manhã adianta ainda que os agentes da PSP estão no terreno desde as 6h. Em Lisboa, estão a decorrer buscas domiciliárias no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de Maio.

(em atualização)

