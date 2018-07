Sporting tem dívida de 40 milhões de euros a fornecedores

A Comissão de Gestão e Administração da SAD do Sporting terá já detetado uma dívida de pelo menos 40 milhões de euros a fornecedores. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que relata que o processo de avaliação das contas está ainda no início.

Segundo a publicação, os dirigentes que tomaram posse depois da destituição de Bruno de Carvalho na assembleia geral de 23 de junho temem que o buraco financeiro possa ser muito superior. Alegadamente, o valor das dívidas aos fornecedores não está ainda completamente apurado e estão ainda por pagar transferências de jogadores.

Num comunicado da comissão de gestão divulgado esta terça-feira, o clube informa que irá abrir uma “Auditoria forense às contas do SCP e do Sporting Clube de Portugal SAD”.

Em entrevista à SIC Notícias, o presidente da SAD, Sousa Cintra. não nega a situação financeira preocupante do clube. “[A tesouraria] não está boa, mas não cabe aqui falar da tesouraria para não assustar ninguém”, afirmou.

Ainda assim, Sousa Cintra garante que os salários estão a ser pagos no tempo devido e que o Sporting vai “honrar os seus compromissos, quer com os funcionários, quer com os jogadores”. No entanto, o presidente recusou esclarecer se dinheiro para estes pagamentos já estava na tesouraria do clube ou se foi financiamento já adquirido pela Comissão de Gestão e Administração da SAD.

