“Tiraste-me a vida, por isso tirei a tua”. Idosa de 92 anos matou o filho por ele querer mandá-la para um lar

Uma idosa norte-americana de 92 anos matou o filho de 72 na manhã de segunda-feira. O incidente ocorreu depois de Anna Mae Blessing ter percebido que o filho a queria mandar para um lar de idosos porque “estava a ser difícil viver com ela”, de acordo com os documentos do processo que chegou a tribunal.

O crime aconteceu na casa onde os dois viviam, juntamente com a namorada do filho, em Fountain Hills, Estados Unidos. Segundo a BBC, a mãe não terá gostado da ideia de ficar ao cuidado de terceiros, pelo que confrontou o filho com a situação.

De acordo com as autoridades, citadas pela publicação britânica, a idosa terá ido até ao quarto do filho para conversarem, mas levou consigo duas armas escondidas no bolso. Durante a discussão, terá então disparado dois tiros sobre o próprio filho.

O alerta foi depois dado às autoridades pela namorada da vítima, de 57 anos, que também foi ameaçada, mas que acabou por conseguir fugir. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o homem já sem vida, com um tiro no queixo e outro no pescoço, e a mulher sentada numa cadeira. Enquanto era retirada da propriedade onde vivia, a idosa terá repetido continuamente: “Tiraste-me a vida, por isso tirei a tua”.

Mais tarde, e segundo a BBC, a mulher — que foi acusada de homicídio em primeiro grau, agressão e sequestro — terá dito às autoridades que merecia morrer por aquilo que tinha feito.

