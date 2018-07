Vítor Baía e Iker Casillas no júri dos prémios ‘The Best’ da FIFA

O português Vítor Baía e o espanhol Iker Casillas integram o júri escolhido pela FIFA para atribuir os prémios ‘The Best’, que escolhem os melhores do futebol a cada ano.

Vítor Baía faz parte do painel designado para escolher o melhor guarda-redes, ao lado do dinamarquês ex-Sporting Peter Schmeichel e de outros nomes grandes das balizas, como o inglês Gordon Banks ou o mexicano Jorge Campos, entre outros nomes.

Já Iker Casillas faz parte do júri do prémio Puskas, para o melhor golo do ano, ao lado do argentino ex-Benfica Pablo Aimar, o holandês Marco Van Basten ou o alemão Miroslav Klose.

O nigeriano Emmanuel Amunike, que jogou no Sporting entre 1994 e 1996, faz parte do júri que vai escolher o melhor jogador masculino em 2017/18, sucessor de Cristiano Ronaldo.

O júri para o prémio mais ansiado do futebol masculino terá ainda o brasileiro Ronaldo e Kaká, o italiano Fabio Capello, o brasileiro Carlos Alberto Parreira, o alemão Lothar Matthäus, o inglês Frank Lampard, o saudita Sami Al-Jaber, o sul-coreano Cha Bum-jun, o costa-marfinense Didier Drogba, o neozelandês Wynton Rufer, o italiano Alessandro Nesta e o escocês Andy Roxburgh.

O prémio será anunciado em setembro, depois das votações dos capitães e selecionadores de cada um dos membros da FIFA, além de mais de 200 membros da imprensa internacional.

A gala, que voltará a decorrer em Londres, está marcada para 24 de setembro e vai anunciar os sucessores de Ronaldo, no futebol masculino, da holandesa Lieke Martens, como melhor jogadora, do francês Zinedine Zidane, como melhor técnico masculino, e da holandesa Sarina Wiegman, como técnica feminina, entre outros galardões.

Antes, serão anunciados os 10 finalistas de cada categoria em 23 de julho, quando arranca a votação.

