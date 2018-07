A 4 de julho celebra-se a América… e “House of Cards”

Dia 4 de Julho é o Dia da Independência nos Estados Unidos da América. O feriado nacional, que assinala o momento em que o país se tornou definitivamente independente em relação ao Império Britânico (em 1776), foi o dia escolhido pelos criadores de “House of Cards” para antecipar a sexta e última temporada da série, que chegará ao público algures até final do ano.

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW — House of Cards (@HouseofCards) July 4, 2018

O momento de divulgação do ‘teaser’ não foi escolhido ao acaso. No vídeo (bastante curto), Claire Underwood, personagem interpretada pela atriz Robin Wright, alude ao feriado nacional: “Feliz Dia da Independência… para mim”. O ‘teaser’ termina com a expressão “#myturn” no ecrã, que em português significa algo como “é a minha vez” e que foi usada pela personagem da série no final da temporada anterior. A mensagem é simples: tal como os americanos se livraram dos ingleses em 1776, Claire libertou-se de Fank Underwood na última temporada. Agora, é ela a presidente dos Estados Unidos.

A sexta temporada de “House of Cards” chegou alegadamente a estar em risco, face ao escândalo de acusações de assédio sexual de que Kevin Spacey foi alvo. Além de interpretar Frank Underwood na série (a personagem central de “House of Cards” até ao final da quinta temporada), Spacey foi um dos produtores executivos de “House of Cards” e esteve muito envolvido na promoção da série, que inaugurou um novo modelo de lançamento ao disponibilizar todos os episódios de uma temporada de uma assentada.

Beu Willimon e a Netflix, respetivamente criador e produtora-distribuidora de “House of Cards”, decidiram dar seguimento à série, criando uma sétima e última temporada já sem a participação do ator.

Já que falamos da última temporada de “House of Cards”, recorde os 30 segundos finais da época anterior (se não viu e não gosta de spoilers, não carregue no play):

