Acusações de irregularidades mancham dia de eleições internas no PP

As eleições internas do Partido Popular (PP), que são celebradas esta quinta-feira para decidir quem é o sucessor de Mariano Rajoy, estão a ser marcadas por queixas por parte de alguns dos principais candidatos, que se queixam de irregularidades em diferentes assembleias de voto.

As candidaturas queixosas são as de María Dolores de Cospedal, secretária-geral do PP e ex-ministra da Defesa e Pablo Casado, vice-secretário do PP e deputado no Congresso. Além de Soraya Sáenz Santamaría, ex-vice-Presidente de Governo, são os dois preferidos para chegar ao topo do PP. Agora, de acordo com o El País, cada um tem denúncias a apresentar sobre a forma como a votação tem decorrido ao longo do dia.

Segundo aquele jornal, a equipa de Pablo Casado queixa-se de que militantes que não se inscreveram para votar nestas eleições puderam, apesar de tudo, fazê-lo sem problemas em Orihuela, na Comunidade Valanciana. Por outro lado, a equipa de María Dolores de Cospedal já comunicou que quer impugnar os resultados de algumas assembleias de voto catalãs, por achar que ali tinham sido criadas as condições para que os votos fossem alegadamente desviados para Pablo Casado. E em Málaga, na Andaluzia, também houve queixas no mesmo sentido, mas desta vez com a alegada manobra de desvio de votos a favorecer Soraya Sáenz de Santamaría.

As urnas abriram às 9h30 locais (8h30 de Lisboa) e fecham às 20h30 locais (19h30 de Lisboa). Ao todo, são seis os candidatos que disputam esta votação, para a qual são esperados 66 706 militantes — já que, dos 860 mil que formam o PP, apenas 7,6% se inscreveram para participar nestas eleições. Até às 18h00 locais, a participação era de 65,8% — ou seja, quase 44 mil pessoas.

Esta quinta-feira, vota-se em dois boletins:

Um serve para escolher o candidato favorito para presidente do PP;

O outro serve para eleger os delegados que vão representar os militantes no congresso do partido, a 20 e 21 de julho.

Se um candidato tiver mais de 50% dos votos, uma vantagem de 15% e uma vitória em mais de 50% dos círculos eleitorais, o congresso terá um candidato único e não passará de uma mera formalidade.

Porém, se ninguém atingir essas marcas, os dois candidatos mais votados disputam uma segunda volta no congresso de 20 e 21 de julho. Tendo em conta que há seis candidatos, o mais provável é que as eleições só se decidam após a segunda votação.

Continuar a ler