Artur Soares Dias continua no Mundial como vídeo-árbitro

Artur Soares Dias foi um dos árbitros escolhidos pela FIFA para continuar na Rússia, numa altura em que o Mundial chega aos quartos-de-final. O português foi um dos 10 vídeo-árbitros selecionados para se manter na competição, numa altura em que a FIFA reduziu o número de árbitros de 36 para 17, o de assistentes de 63 para 37 e o de vídeo-árbitros de 13 para 10.

Já Tiago Martins, o outro árbitro português que tinha sido escolhido para estar presente no Mundial (também como VAR), não faz parte da lista divulgada esta quarta-feira pela FIFA. Tanto Artur Soares Dias como Tiago Martins fizeram parte, por exemplo, da equipa do vídeo-árbitro no jogo que ditou o afastamento da Alemanha do Mundial, que os germânicos perderam por 2-0 com a Coreia do Sul: o primeiro golo dos coreanos foi inicialmente anulado por um alegado fora de jogo, mas a decisão foi corrigida pelo VAR.

