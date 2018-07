Autoridades apostam em resgate esta 6.ª feira e sábado das 12 crianças presas numa gruta na Tailândia

A época das chuvas está a chegar à Tailândia e as hipóteses de resgate das 12 crianças presas dentro de uma gruta pode ficar gravemente prejudicadas. Por isso, autoridades avançam já esta 6.ª feira e sábado. Em caso de insucesso, e tendo em conta que a época das chuvas naquela zona da Ásia começa em julho e estende-se até outubro, novas tentativas de resgate só serão possíveis daqui três meses.

Já passaram 12 dias desde que um grupo de crianças e um adulto ficaram presos no interior de uma gruta na Tailândia. O grupo foi encontrado a 4km da entrada da gruta, depois de estar desaparecido durante nove dias, no ponto alto de uma câmara.

Nos primeiros contactos os rapazes foram sujeitos a cuidados médicos e receberam comida e cobertores térmicos. Porém, o resgate do grupo teve de esperar por se tratar de uma operação extremamente complexa. Seria necessário ensinar o grupo a nadar e a utilizar material de mergulho, o que poderia demorar meses.

Nos últimos dias a chuva deu um raro período de tréguas com as equipas de resgate. Contudo, a época das chuvas neste país começa em julho e estende-se até outubro. No entanto, está a aproximar-se a época das chuvas e as autoridades preveem um dilúvio já no próximo domingo.

“É uma corrida contra a água”, disse o governador de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn. “Estamos a calcular quanto tempo temos caso chova, quantas horas, quantos dias”, acrescentou.

Até esta quinta-feira cerca de 128 milhões de litros de água foram retirados do interior da gruta (cerca de 40% da água que estava no interior), com o nível da água a baixar em média 1.5 cm por hora. Em termos práticos, significa que as equipas de resgate já conseguem ir a pé 1.5km no interior da gruta. Mesmo depois de um grupo de voluntários ter prejudicado as operações, bombeando água para o interior da gruta.

O objetivo é reduzir a água na terceira câmara ao ponto em que não seja preciso usar equipamento de mergulho”, afirmou um responsável pelas equipas de resgate ao The Guardian, permitindo ao grupo passar por aquela zona com água pela cintura e a usar apenas coletes salva-vidas.

Ultrapassado este obstáculo, sobram apenas dois quilómetros e meio até à câmara onde se encontram as crianças, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, o treinador, de 25, e ainda os sete mergulhadores — entre eles médicos — que estão com o grupo.

Outras opções não estão descartadas. Uma equipa de superfície continua em busca de uma entrada direta para a câmara onde se encontram os rapazes. De acordo com a AFP, foram recrutados observadores de pássaros, porque as suas capacidades de encontrar buracos escondidos no meio da floresta pode ser fundamental. Ao todo, são 30 equipas a trabalhar à superfície para encontrar uma entrada, segundo Bangok Post.

Por outro lado, centenas de trabalhadores e engenheiros fazem esforços para abrir caminhos e colocam barreiras de cascalho para aguentar a lama que se acumula no local. Também não há falta de voluntários para desempenhar tarefas de apoio a todos os trabalhadores envolvidos, distribuindo água e comida.

As hipóteses de retirar as crianças com equipamento de mergulho ainda está em cima da mesa. Neste momento, as crianças continuam a ter aulas de natação e de mergulho, mesmo sendo consensual de que essa não é a opção mais viável. Alguns dos rapazes não sabem nadar e a possibilidade de um ataque de pânico num ambiente tão estreito e tão escuro não pode ser afastada.

De acordo com um mergulhador que falou à BBC, tal operação poderia demorar cerca de 5 horas por criança. Tempo que as equipas de resgate não têm.

