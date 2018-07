Chefe do Exército afasta comandante dos Comandos

As divergências eram conhecidas há muito. Agora, cerca de um ano depois de o coronel Pita Amorim ter sido nomeado comandante do Regimento de Comandos — onde chegou em substituição do coronel Dores Moreira, fragilizado com a investigação judicial à morte de dois recrutas do curso 127 —, o general Rovisco Duarte decidiu afastar o comandante daquela tropa especial.

A decisão foi formalizada esta semana mas, segundo o Observador apurou junto de fontes militares, há pelo menos dois meses que se esperavam mudanças na Carregueira. O discurso de Pita Amorim, aquando do regresso da 2ª Força Nacional Destacada da República Centro Africana, foi um dos momentos de maior desconforto na chefia do Exército.

Numa intervenção longa, o coronel lembrou precisamente a investigação às mortes de Hugo Abreu e Dylan Araújo para lançar críticas à classe política, à classe jornalística e até à instituição militar. Terá ficado claro nesse momento que a sua substituição seria acelerada, acabando por ser fixada para logo após a celebração do aniversário dos Comandos, a 29 de junho.

Para o lugar de Pita Amorim foi designado o tenente-coronel Eduardo Pombo, que se transfere do Estado-Maior-General das Forças Armadas para a serra da Carregueira. O despacho de nomeação foi assinado a meio desta semana.

A liderança do regimento de Comandos tem passado por sobressaltos desde que, em setembro de 2016, dois recrutas do 127º curso morreram durante a instrução. Hugo Abreu e Dylan Araújo foram vítimas de um golpe de calor. O primeiro militar morreu no Campo de Tiro de Alcochete, a 4 de setembro (no primeiro dia de exercícios), o segundo acabaria por morrer passada uma semana, depois de ser transferido do Hospital do Barreiro para o Hospital Curry Cabral, ao entrar em falência hepática. Tinham ambos 20 anos.

Dez meses depois — e poucos dias antes de o Observador revelar que Dores Moreira ia ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas da prática dos crimes de falsificação de documentos, insubordinação, abuso de autoridade por prisão ilegal — o comandante do regimento de Comandos era substituído pelo general Rovisco Duarte. O Chefe do Estado-Maior do Exército volta agora a afastar o chefe do Comandos cerca de um ano depois da entrada em funções do coronel Pita Amorim.

Em setembro, 19 militares dos regimento de Comandos deverão começar a ser julgados por 489 crimes de abuso de autoridade por ofensas à integridade física.

