Costa faz voto de confiança nas autoridades sobre rapto de empresário português

O primeiro-ministro português, António Costa, fez esta quinta-feira um voto de confiança nas autoridades moçambicanas depois de terem anunciado a reabertura da investigação ao desaparecimento do empresário português Américo Sebastião.

Como esta semana foi noticiado, as autoridades moçambicanas reabriram o processo, de acordo com as diligências solicitadas pelo advogado da família. É um caso que está entregue às autoridades judiciais”, referiu Costa, questionado pelos jornalistas à margem de um encontro com empresários, em Maputo.