Filipe Lima e Ricardo Santos ocupam terceiro lugar no Challenge de Praga em golfe

Os portugueses José-Filipe Lima e Ricardo Santos estão igualados no terceiro posto do Challenge de Praga em golfe, tendo cumprido a primeira volta em 66 pancadas, seis abaixo do Par do campo.

Ao longo da primeira volta, Filipe Lima efetuou um ‘eagle’ (duas pancadas abaixo do buraco) e quatro ‘birdies’ (uma abaixo), contra apenas um ‘bogey’ (uma acima), o que lhe permitiu acabar a volta a discutir os postos cimeiros.

Idêntico percurso efetuou Ricardo Santos, apenas com a diferença de ter realizado o seu ‘eagle’ no buraco quatro, enquanto Lima o fez no buraco 13.

Um pouco mais afastado está Pedro Figueiredo, que ocupa a posição 50 com duas pancadas abaixo, enquantos os outros três portugueses presentes em Praga estão mais abaixo: Miguel Gaspar (71.º), Tomás Santos Silva (71.º) e Tiago Cruz (117.º).

O espanhol Adri Arnaus lidera a prova com um total de 63 pancadas, duas de vantagem para o segundo, o suíço Joel Girrbach, e três para o grupo de sete jogadores que ocupa a terceira posição, entre os quais os dois portugueses.

