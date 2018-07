III Cimeira Luso-moçambicana realiza-se em Maputo com presença de António Costa

A III Cimeira Luso-moçambicana realiza-se esta quinta-feira, em Maputo, com a presença do primeiro-ministro português, António Costa, que depois da reunião terá ainda contactos com empresários e a comunidade lusa e ficará na capital de Moçambique até sábado de manhã.

As anteriores cimeiras entre os dois países realizaram-se em novembro de 2011, em Lisboa, e em março de 2014, em Maputo. Esta reunião bilateral será a primeira sob a liderança, do lado português, de António Costa – que faz também a sua primeira deslocação oficial a Moçambique como chefe do Governo – e do lado moçambicano, do Presidente da República, Filipe Nyusi.

António Costa vai a Moçambique acompanhado por três ministros – Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, e Mar, Ana Paula Vitorino – e pelos secretários de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, e da Segurança Social, Cláudia Joaquim.

O primeiro-ministro chegará esta quinta de manhã à capital moçambicana, iniciando o programa com a deposição de coroas de flores primeiro na Praça dos Heróis, onde serão ouvidos os hinos nacionais dos dois países, e, em seguida, no talhão dos soldados portugueses na I Guerra Mundial no cemitério de Lhanguene.

Após a visita ao cemitério, a comitiva seguirá para a Presidência da República moçambicana, onde António Costa será recebido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, com quem se reunirá a sós. Segue-se a reunião plenária da III cimeira bilateral presidida por ambos, com uma duração prevista de 45 minutos, e que terminará com a assinatura de acordos em áreas como administração interna, transportes aéreos e segurança social e declarações à imprensa de António Costa e de Filipe Nyusi, bem como dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, Augusto Santos Silva e José Pacheco.

À tarde, António Costa visita o Porto de Maputo, onde a Mota Engil e outras empresas portuguesas estão a fazer obras de requalificação, seguindo-se um encontro com empresários portugueses e, à noite, um banquete oficial oferecido pelo Presidente da República de Moçambique em honra do primeiro-ministro, no Palácio presidencial da Ponta Vermelha.

Do lado português, o Governo pretende “aprofundar as relações históricas” do país com Moçambique com a realização da III Cimeira Luso-moçambicana e a visita de António Costa, esperando que seja também uma oportunidade para “fomentar as trocas económicas e de investimento”.

Fonte diplomática salientou à Lusa que esta deslocação é também “um sinal da valorização pelo atual Governo dos países de língua oficial portuguesa”, depois de várias deslocações do primeiro-ministro a Cabo Verde, que foi o destino da primeira visita oficial de António Costa. Esta visita realiza-se cerca de duas semanas antes da cimeira da CPLP, em Cabo Verde, onde além do chefe do Governo estará também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também em fase de agendamento estão as deslocações de António Costa a Angola e a São Tomé e Príncipe.

Do lado de Moçambique, as expectativas para a cimeira e a visita de António Costa são semelhantes. “[Esperamos], naturalmente, o fortalecimento e o estreitamento dos laços históricos já existentes, laços de amizade, mas também o fortalecimento e relançamento de parcerias no domínio económico e não só”, referiu a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana.

De acordo com os dados obtidos pela Lusa junto da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), as exportações portuguesas para Moçambique estão a diminuir desde 2015, tendo registado uma nova quebra de 6,4% nos primeiros quatro meses deste ano em relação ao mesmo período de 2017, ao contrário das importações, que subiram 54,7% (embora com um valor absoluto muito abaixo das exportações).

O programa da visita oficial de António Costa a Moçambique prossegue até sexta-feira à noite, regressando o primeiro-ministro a Lisboa no sábado de manhã.

Continuar a ler