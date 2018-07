Medina sobre o estacionamento de Madonna: “Não é uma situação de exceção”

Fernando Medina esclareceu, em entrevista à RTP3 durante a noite desta quarta-feira, a situação do estacionamento de Madonna. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa afirmou que a situação da cedência de estacionamento a Madonna não é uma situação “excecional nem única” e garantiu que a cantora não recebeu nenhum tratamento especial.

Se há um terreno livre temporariamente fazemos uma cedência. Não há nenhuma situação de exceção”, afirmou o autarca que recusa as críticas de que a câmara se preocupa mais com os famosos que se mudam para Lisboa do que com os seus cidadãos.