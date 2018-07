Nani e André Moreira a chegar, William e Gelson a partir: Espanha é o mercado do Sporting

Depois de assumir de forma interina a liderança da SAD, no seguimento da destituição de Bruno de Carvalho em Assembleia Geral no Altice Arena, Sousa Cintra teve como primeiro objetivo tratar da questão do treinador. Analisou o contrato de Sinisa Mihajlovic, teve conhecimento de algumas alterações que o sérvio quis promover em relação à pré-temporada que estava desenhada, decidiu alegar o período experimental que estava no vínculo e abdicou cinco dias depois do ex-técnico do Torino. O sucessor, esse, tentou encontrá-lo em França, onde fez um raide de ida e volta em cerca de 24 horas para tentar assegurar Paul Le Guen, tendo ainda referências de Laurent Blanc. Não foi bem sucedido e chegou José Peseiro. Agora, no reforço do plantel, é em Espanha que estão todas as atenções.

Nani é o último nome apontado ao Sporting e o negócio, avançado ao início da noite pela imprensa desportiva, tem mesmo pernas para andar: o extremo de 31 anos, terceira maior venda de sempre dos leões apenas superado por João Mário e Slimani, saiu em 2007 de Alvalade, esteve sete temporadas no Manchester United e voltou ao conjunto verde e branco por empréstimo em 2014/15, numa altura em que Marcos Rojo saiu para os red devils. Depois dessa temporada, em que marcou 12 golos em 37 jogos, esteve no Fenerbahçe, no Valencia e foi agora cedido na última época à Lazio, numa experiência que ficou aquém das expetativas. Agora, pode voltar a Portugal.

Nesta altura, as condições para atingir uma plataforma de entendimento parecem encaminhadas: o Valencia já terá comunicado ao jogador que não conta com ele para a próxima temporada e mostrou abertura a nova cedência por empréstimo, desde que as questões salariais fiquem garantidas; da parte do internacional de 31 anos, o regresso a Alvalade pode funcionar como fôlego para a parte final da carreira, após um ano menos conseguido em Itália; para o Sporting, seria o resgatar de um símbolo da formação leonina e de alguém que possa servir de referência num conjunto que voltará a contar com muitos miúdos da “casa”; para José Peseiro, será a oportunidade para reencontrar o jogador que viu nos juniores e chamou ao plantel principal verde e branco em 2005, apesar de ter sido com Paulo Bento no comando que o extremo se fixou como titular na equipa que ganharia a Taça de 2007.

Mas as novidades vindas da Liga vizinha não ficarão por aqui. À procura de um guarda-redes que possa dar outra luta ao italiano Emiliano Viviano, André Moreira está referenciado e, mediante as condições apresentadas pelo Atl. Madrid, pode ser o escolhido para voltar a um Campeonato que conhece bem, depois de ter sido sucessivamente emprestado pelos colchoneros a Moreirense, U. Madeira, Belenenses, Sp. Braga e Belenenses. Por decidir neste particular está, sobretudo, as condições com que chegaria a Alvalade. Para o ataque, Paco Alcácer, internacional que se transferiu no ano passado do Valencia para o Barcelona, procura uma solução para um ano de empréstimo e os leões são uma das equipas com maior interesse em garantiu o espanhol para render Dost. De outras negociações poderá ainda surgir uma “surpresa”, com Vietto, avançado móvel argentino que esteve para rumar ao Sporting no Inverno mas que acabou por reforçar o Sevilha, como uma das hipóteses a ter em conta.

Das entradas para as saídas, é de Espanha que surgirão novidades nos próximos dias. Serra Ferrer, presidente do Betis, assumiu esta quinta-feira na apresentação de Pau López que o conjunto da Andaluzia está a negociar William Carvalho. “É difícil porque é um bom jogador mas temos esperança de contratá-lo. É um jogador que dá grande valor ao plantel. Contarmos com um jogador internacional com estas características seria muito positivo. Ainda não está fechado, temos que esperar. Jogar na Europa dá-nos vantagem e temos essa ilusão, mas ele tem outras grandes ofertas. Vamos ver se conseguimos”, assumiu sobre o campeão europeu que esteve no Mundial.

Por fim, Gelson Martins: o extremo está disposto a recuar na rescisão unilateral de contrato e a negociar uma saída a bem para todas as partes de Alvalade, com a imprensa espanhola a dar como certo o “sim” do jogador ao Atl. Madrid. No entanto, o acordo entre clubes ainda não está alcançado, algo que deverá suceder nos próximos dias.

Continuar a ler