Neymar já passou 14 minutos do Mundial deitado no chão. E os memes na Internet gozam, gozam e gozam

Neymar já passou 14 minutos da sua participação no Mundial da Rússia deitado ou a contorcer-se no chão queixando-se de ter sofrido falta. A imagem do jogador brasileiro no relvado no torneio tornou-se já num símbolo do torneio, com os exageros do brasileiro a serem criticados pelos adeptos: há uma imagem de um com uma imagem de uma televisão ao contrário para poder ver o avançado do PSG, a maior transferência de sempre do futebol mundial… de pé

Além disso, as quedas do brasileiro já se tornaram num meme, multiplicando-se na Internet imagens de Neymar a rebolar no chão.

Como este:

Este que envolve a nova escolinha de futebol de Neymar:

Good to see Neymar has opened a football camp for kids ???????? pic.twitter.com/JqTbG2mbok — Ross Fisher (@RossFisher) July 5, 2018

Este que envolve um actor indiano:

If Neymar was an Indian actorpic.twitter.com/e4UBFAcsyx — Troll Football (@TrollFootball) July 3, 2018

Estes que até já têm cão, um rato e uma cabra que imitam o jogador brasileiro:

Ou estes:

Poor @neymarjr. Talented player trending for all the wrong reasons! Should cut out this part of his game if he is to inherit the seats vacated/to be vacated by CR7 & Messi! pic.twitter.com/0njsLJFP7c — Mohamed Wehliye (@WehliyeMohamed) July 4, 2018

Segundo a cadeia de televisão suíça RTS Sport, foram 13 minutos e 50 segundos que o jogador já passou deitado nos relvados nos quatros jogos do Brasil no Mundial.

O recorde foi no jogo dos oitavos de final, contra o México, partida em que Neymar esteve 5 minutos e 29 segundos no chão.

Contra a Suíça, Neymar passou 3 minutos e 40 segundos no chão, e contra a Sérvia passou 1 minuto e 56 segundos.

Até já Cantona lhe deixou alguns conselhos.

Eric Cantona has some advice for Neymar!pic.twitter.com/aOcVxB8m5C — BarcaUniversal Comps (@BarcaRaw) July 4, 2018

