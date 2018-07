Passatempo “No coração da escuridão”. Temos bilhetes duplos para a antestreia

“No Coração da Escuridão” vai estrear esta segunda-feira em Portugal. E o Observador está a oferecer bilhetes duplos a quem mais depressa responder corretamente à pergunta: “Quem é o realizador do filme No Coração da Escuridão?”. São 15 bilhetes duplos para a antestreia de 9 de julho, segunda-feira, às 21h30 no El Corte Inglès em Lisboa.

Se quer assistir à antestreia de “No Coração da Escuridão”, envie a resposta à pergunta “Quem é o realizador do filme No Coração da Escuridão?” para o e-mail leitor@observador.pt com o assunto “No Coração da Escuridão”: para que a sua candidatura seja válida, o corpo do e-mail deve incluir o nome, número de telemóvel e número de identificação (bilhete de identidade ou cartão de cidadão). Só assim terá a oportunidade de assistir com antecedência ao filme que encerrou o KINO, a Mostra de Cinema de Expressão Alemã.

Esteja atento à sua caixa de e-mail: os vencedores do passatempo serão contactados até 6 de julho (sexta-feira) às 15h00.

