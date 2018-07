Presidente da República encontra-se com Chefe da Diplomacia angolana e recebe credenciais do novo Embaixador

Estão prestes a ser dados novos passos no reatar das relações entre Portugal e Angola. Marcelo Rebelo de Sousa tem encontro marcado no Palácio de Belém com o ministro das Relações Exteriores angolano.

Manuel Augusto chega a Lisboa para a primeira visita oficial e vai ser recebido na segunda-feira ao mais alto nível. A notícia da reunião em Belém foi avançada pelo jornal angolano “Vanguarda” e entretanto confirmada pelo Observador.

Mas este não é o único ponto da agenda de Marcelo Rebelo de Sousa que tem a ver com Luanda. Logo no dia seguinte, na terça-feira, o Presidente da República recebe em Belém o novo Embaixador angolano, Carlos Alberto Fonseca, para a apresentação de credenciais.

São dois momentos importantes para o estreitar de relações entre os dois países, que culminará com a visita já programada do primeiro-ministro a Luanda. Uma visita cuja data ainda não foi oficialmente confirmada mas que já foi garantida pelo próprio Presidente angolano.

Esta quarta-feira, em Estrasburgo onde está de visita, João Lourenço disse que a visita de António Costa a Angola acontecerá ainda este ano, e que não está dependente do processo Manuel Vicente.

João Lourenço, o primeiro Chefe de Estado angolano a discursar no Parlamento Europeu, assegurou que as relações com Portugal “estão boas” e que visitará o país “logo que estiverem criadas as condições”, mas só depois de Costa visitar Luanda. Uma deslocação que esteve em banho-maria durante vários meses, quando se instalou o conflito diplomático entre os dois países por causa processo do ex-vice-Presidente de Angola Manuel Vicente.

Em Estrasburgo, questionado pelos jornalistas sobre se era esse processo que estava a atrasar o anúncio das datas da visita, o Presidente de Angola deu resposta negativa: “Absolutamente não. Só depende do acerto de calendários. Não tem nada a ver com o processo Manuel Vicente”

Para já, a aproximação a Lisboa faz-se através do Ministro das Relações Exteriores num reatar de relações diplomáticas que, segundo confirmou o Observador, também inclui um encontro em Lisboa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Um dos objetivos desta visita é precisamente a deslocação de António Costa a Luanda, sendo que Augusto Santos Silva já falou esta terça-feira no Parlamento sobre a importância que está a ser atribuída à visita a Angola: “Teremos uma dimensão económica muito importante, teremos uma dimensão política muito importante, teremos uma dimensão de contacto com a comunidade portuguesa residente em Angola muito importante, teremos uma dimensão de cooperação bilateral absolutamente decisiva, porque estamos neste momento a rever o programa de cooperação entre os dois países”, disse, acrescentando: “Isso dá uma envergadura à visita que não é apenas uma pessoa meter-se num avião, ter uma reunião e ir embora”.

Quanto a datas, ninguém confirma nada oficialmente: “Estamos na fase em que estamos a marcar datas. Há datas que interessam às autoridades angolanas em relação às quais o primeiro-ministro português pode ter outros compromissos internacionais, o mesmo se pode verificar reciprocamente”, comentou Aungusto Santos Silva.

Certo é que o novo Embaixador de Angola em Lisboa apresenta credenciais já esta terça-feira, segundo apurou o Observador. Um impulso diplomático que, para já, passa sobretudo pelo Palácio de Belém.

O novo embaixador de Angola em Portugal já elegeu como prioridades a consolidação das relações de cooperação entre os dois países, cujas relações abrem agora “um novo capítulo”, depois do “clima menos bom” vivido entre os dois Governos, disse Carlos Alberto Fonseca, depois de nomeado pelo Presidente angolano.

