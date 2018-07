Salvador Sobral tem uma nova música. Chama-se “Cerca del Mar”

Salvador Sobral divulgou esta quinta-feira um novo tema. Chama-se “Cerca del Mar” e é cantado em castelhano. A nova música surge no mesmo dia em que o cantor português atua no Festival Jardin Pedralbes, em Barcelona. A 7 de julho, Salvador canta em Valência.

A letra e música de “Cerca del Mar” são do venezuelano Leo Aldrey, com quem o cantor português tem vindo a colaborar. De acordo com a Blitz, o novo tema conta com a participação de Júlio Resende no piano, de André Rosinha no contrabaixo, de Bruno Pedroso na bateria e de Ricardo Toscano no clarinete. O vídeo, disponibilizado também esta quinta-feira, foi realizado por Daniel Mota e Jenna Thiam:

Este é o segundo single divulgado este ano por Salvador Sobral, depois de oito meses de ausência. Em maio, divulgou a música “Mano a Mano”, com produção musical de Joel Silva. Júlio Resende, André Rosinha e Bruno Pedroso também participaram como habitualmente.

