Scarlett Johansson criticada por interpretar papel de homem transexual

A atriz Scarlett Johansson está a ser alvo de várias críticas depois de surgirem notícias de que iria representar um homem transexual no filme “Rub & Tug”. Muitos atores trans recorreram às redes sociais para criticar a escolha da atriz de filmes como “O Amor é um Lugar Estranho” e “Avengers” para interpretar Dante “Tex” Gill, uma mulher que se identificava como homem e que geria uma rede de prostituição através de salões de massagens ilegais em Pittsburgh (Estados Unidos) nos anos 70, lê-se na Sky News.

Jamie Clayton, atriz que interpretou Nomi Marks, uma bloguer transgénero, na série “Sense8” falou das dificuldades que os atores trans enfrentam. “Atores trans nem sequer têm uma audição para o que quer que seja sem ser personagens trans. Esse é o verdadeiro problema. Nem sequer entramos nas salas [de audições]. Façam audições a atores que são trans para personagens não trans. Desafio-vos”, lê-se no tweet.

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG — Jamie Clayton (@MsJamieClayton) July 4, 2018

Também a atriz Trace Lysette, uma mulher transgénero que participou na série “Transparent”, sublinhou o facto de os atores trans não poderem interpretar mulheres ou homens cisgénero, isto é, que não se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença. “Não ficaria chateada se entrasse nas mesmas salas que Jennifer Lawrence e Scarlett para papéis cis, mas sabemos que não é caso. Uma confusão.”

“E não só nos interpretam e nos roubam a narrativa e a oportunidade como se congratulam com troféus e prémios por imitar aquilo que nós vivemos… tão perverso. Estou tão farta…”, acrescentou ainda a atriz.

And not only do you play us and steal our narrative and our opportunity but you pat yourselves on the back with trophies and accolades for mimicking what we have lived… so twisted. I’m so done… — Trace Lysette (@tracelysette) July 4, 2018

Scarlett Johansson já reagiu à polémica através do seu representante, adianta o site Bustle. “Digam-lhes que podem pedir comentários aos representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto e Felicity Huffman.”

Todos os atores referidos no comentário de Johansson já interpretaram personagens trans. Jeffrey Tambor era Maura Pfefferman, uma mulher transgénero, na série “Transparent”, tendo vencido dois prémios Emmy com a sua interpretação. De ressalvar, contudo, que Tambor acabou por ser despedido da série após ter sido acusado de assédio.

A interpretação de Jared Leto de uma mulher trans no filme “Dallas Buyers Club” valeu-lhe um Óscar de Melhor Ator Secundário em 2014. Também Felicity Huffman interpretou uma mulher transgénero em 2005 no filme “Transamerica”.

E estão longe de ser os únicos. A atriz Hilary Swank venceu o Óscar de Melhor Atriz em 2000 pelo seu papel de um rapaz trans no filme “Os rapazes não choram”. Em “Breakfast on Pluto”, Cillian Murphy é Patrick ‘Kitten’ Braden, uma mulher trans. Mais recentemente, Eddie Redmayne foi nomeado para um Óscar pelo filme “A Rapariga Dinamarquesa”, em que fez de mulher transgénero. Já Elle Fanning, no filme “3 Gerações”, interpreta um adolescente trans.

Continuar a ler