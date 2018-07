Sem medo dos mercados, Itália prevê mais défice mas diz que cortes de “rating” não seriam “justificáveis”

O novo ministro das Finanças, Giovanni Tria, admite que o défice de 2019 “poderá ser maior” do que os 0,9% previstos pelo governo anterior. Mas “não seria justificável” que agências cortem o rating só porque o novo governo tem uma agenda que inclui baixas de impostos e um novo rendimento básico para os mais desfavorecidos.

Numa entrevista à Bloomberg, o novo responsável pelas Finanças em Itália procurou passar uma mensagem de que a coligação governativa não terá receio da reação das agências de rating e dos mercados — e vai prosseguir com as principais medidas que constam do programa eleitoral e do acordo de coligação. Os juros da dívida de Itália ainda não regressaram aos níveis onde estavam antes das eleições que lançaram a incerteza em Itália.

A distribuição de uma espécie de rendimento mínimo garantido é uma das medidas-bandeira do Movimento Cinco Estrelas. Ao mesmo tempo, no país com a maior dívida (em termos absolutos) em toda a Europa, o outro parceiro de coligação — a Liga — fez campanha a prometer descidas de impostos e uma simplificação dos escalões de IRS.

Estas são “duas medidas que vão de mão dada, já que são necessárias para alterar o sistema e apoiar o crescimento económico”.

O crescimento económico mais robusto tem de advir da implementação gradual do programa de governo. Esse caminho vai obrigar-nos a tomar medidas sobre a composição das receitas e, também, das despesas — a nossa divergência em relação às políticas dos anteriores governos não será ao nível do défice mas, na verdade, na mistura de políticas”.

Por essa razão, Tria defende que “não seria justificável” que as agências de rating penalizem o país com um corte da notação de risco. E descarta que o governo queira sair do euro: “ninguém quer sair do euro, mas se não o consertarmos, as coisas arriscam piorar muito”, avisa.

