Trump anuncia a demissão de diretor da Agência de Proteção do Ambiente

O presidente norte-americano anunciou esta quinta feira a demissão do seu ministro do Ambiente, Scott Pruitt, muito controverso devido à sucessão de escândalos ligados ao seu nível de vida e à sua utilização de fundos públicos.

“Aceitei a demissão de Scott Pruitt do seu posto de dirigente da Agência de Proteção de Ambiente” (EPA, na sigla em Inglês), indicou Donald Trump em mensagem divulgada na sua conta pessoal da rede social Twitter.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will…

