Buffon, a lenda da Juventus assinou pelo Paris-Saint Germain

Gianluigi Buffon vai ser jogador do Paris-Saint Germain nas próximas duas épocas (um ano com outro de opção). O guarda-redes italiano chegou a acordo com o clube parisiense depois de ter saído da Juventus no final da temporada passada. O PSG já oficializou a contratação de Gigi Buffon, que realizou os habituais exames médicos e deverá ser apresentado no Parque dos Príncipes na próxima segunda-feira.

O guarda-redes de 40 anos começou a carreira no Parma, clube pelo qual se estreou na equipa sénior quando tinha apenas 17 anos. Foi no dia 19 de novembro de 1995, num empate a zero contra o AC Milan. Em 2001 trocou o Parma pela Juventus, a troco de 46,8 milhões de euros, o que faz dele o guarda-redes mais caro de sempre.

Ao serviço da Vecchia Signora participou em 656 jogos durante 17 anos e tornou-se numa lenda do clube. A despedida aconteceu no final da época passada, no dia 9 de maio, quando a Juve bateu o AC Milan por 4-0 na final da Taça de Itália. No passado dia 30 de maio, o dia em que o contrato com a equipa de Turim chegou ao fim, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais:

17 anos de bianconero que terminam oficialmente hoje. 17 anos de amigos, companheiros, lágrimas, vitórias, derrotas, troféus, palavras, cólera, deceções, alegrias e muitas, muitas emoções. Não vou esquecer ninguém. Vou levá-los todos comigo”, destacou o número 1.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 30, 2018

Numa carreira recheada de troféus e conquistas — onde se inclui, por exemplo, o Campeonato do Mundo de 2006 –, ficou a faltar a vitória na Liga dos Campeões. Em 2003, frente ao AC Milan, perdeu a primeira final da Champions nas grandes penalidades por 3-2, após o empate a zero nos 120 minutos, mesmo travando duas tentativas (Dida defendeu três). Em 2015, contra o Barcelona, foi derrotado por 3-1. A última tentativa aconteceu em 2017, contra o Real Madrid. Nesse jogo, em que Cristiano Ronaldo marcou por duas vezes, Buffon voltou a não conseguir a conquista do tão desejado troféu (derrota por 4-1).

