Câmara comunista usa Facebook oficial para promover evento do PCP

A Câmara Municipal de Avis utilizou a sua página oficial de Facebook para promover uma exposição do centenário do nascimento do Karl Marx organizada pelo PCP. Contactado pelo Observador, o presidente da autarquia comunista desvaloriza o caso. “É uma exposição de índole cultural”, explicou Nuno Silva, referindo-se à exposição itinerante que o PCP tem levado a várias partes do país.

A publicação foi feita a 4 de julho na página “Município de Avis”, o canal oficial do município inserido no distrito de Portalegre. O post inicial, e que a página da autarquia partilhou, foi feito pela página de Facebook do PCP de Avis.

Contactado pelo Observador, o presidente da câmara rejeita a possibilidade de a imparcialidade daquele canal ser posta em causa por uma publicação deste género. “Se uma pessoa faz um evento e a exposição é dela, o que é que nós vamos fazer? Ocultamos quem a faz? Não vou ocultar uma situação dessas”, defende-se. “Pode ser que uma pessoa com os horizontes mais fechados possa ter essa forma de pensar, que estamos a utilizar a página para promover um partido, e quer-nos culpabilizar por algo”, diz.

“Ficava-me pior tendo lá a exposição e não divulgá-la, ou então ocultar quem é o organizador… Ao menos assim somos sinceros”, acrescentou o autarca, que refere que o município tem por norma ceder espaços da autarquia aos vários partidos que o solicitem. Contactada pelo Observador, o presidente do PSD de Avis, Sérgio Brito, confirma: “Nunca nos foi negado nada”.

Desde a revolução de 1974, o PCP/CDU foram as únicas forças políticas a governar a autarquia de Avis. Foi também nesta vila do distrito de Portalegre que o PCP obteve a percentagem mais alta nas eleições legislativas de 2015, 40,21% dos votos.

