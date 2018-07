Camarões suspende campeonatos “por falta de meios financeiros” a um ano da CAN

A liga camaronesa de futebol profissional decidiu esta sexta-feira suspender os campeonatos nacionais da I e II Liga por “falta de meios financeiros”, a um ano de o país organizar a Taça das Nações Africanas (CAN2019).

Os diretores da competição concluíram que seria “impossível organizar os campeonatos nacionais por falta de meios financeiros”, segundo informação divulgada pelo presidente da Liga camaronesa, Pierre Semengue, à agência noticiosa AFP, após uma reunião realizada na quinta-feira, que contou com a presença do presidente do sindicato dos clubes de elite do país.

Semengue deu conta da decisão de adiar a 30.ª jornada da I Liga e a 25.ª da II, inicialmente marcadas para 08 e 10 de julho, respetivamente, sem especificar as datas de regresso da competição. A organização da Liga reclama falta de recursos financeiros e materiais para as atividades futebolísticas, principalmente, ao Estado do país.

Os Camarões vão organizar a CAN 2019, a maior competição de nações do continente, embora o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, tenha reconhecido que se verificam atrasos nos trabalhos das infraestruturas do país.

