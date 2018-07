Ciclismo. Daniela Reis fraturou braço direito em prova na República Checa

Daniela Reis (Doltcini–Van Eyck Sport) fraturou na quinta-feira o braço direito na primeira etapa da prova velocipédica Ceského Svycarska, na República Checa, revelou esta sexta-feira a campeã nacional de fundo e contrarrelógio.

A cumprir a estreia com a camisola de campeã lusa, a portuguesa caiu a cinco quilómetros do final da primeira etapa da corrida checa, entre Krásná Lípa e Varnsdorf.

Em declarações à agência Lusa, Daniela Reis disse esperar ter alta médica no sábado, depois de ter sido operada à fratura na quinta-feira, lamentando uma eventual ausência prolongada do pelotão. A Ceského Svycarska termina no domingo, após cinco etapas, duas das quais disputadas no sábado.

