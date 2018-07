Dos mergulhos de Neymar às semelhanças entre as bandeiras belga e alemã: os memes da eliminação do Brasil

O pentacampeão Brasil foi eliminado às mãos da Bélgica (2-1) e a Internet não perdeu tempo até encontrar o lado humorístico da tristeza brasileira. Com o fim do sonho do hexa teve início a paródia cibernáutica e, como é certo e sabido, no mundo virtual a piada é a palavra de ordem.

A polémica estalou logo após o apito, quando o presidente da Câmara de Bruxelas decidiu partilhar uma montagem com a famosa estátua da capital belga, o Manneken Pis, a urinar sobre Neymar. “Nada a acrescentar”, escreveu Philippe Close.

No Twitter, houve quem rapidamente encontrasse Neymar no aeroporto a caminho de casa. O astro brasileiro misturou-se com a bagagem e rolou, rolou, rolou…

Neymar era, inevitavelmente, alvo de grande parte da paródia virtual. E o Brasil seguiu rolando para fora da prova…

Neymar left us with some incredible highlights from Brazil’s 2018 World Cup run (Video via metropolesdf/ig) #BRABEL pic.twitter.com/mstfcfCdzx — YourSports (@YourSports) July 6, 2018

Antes, a Internet viajou até à Singapura para ver a formação belga a escoltar os canarinhos para fora do Mundial.

#BRABEL#worldcup

Belgium escorting brazil out of the world cup tournament pic.twitter.com/b55oeaNd6w — Gift Swallower (@Gift_Swallower) July 6, 2018

Houve quem visse Alisson a destruir o sonho do hexa. Bastou um pouco de imaginação:

Brazil's World Cup dream is over

(????: @zekiel79 )pic.twitter.com/XDoT4qfhZN — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 6, 2018

As semelhanças entre a bandeira belga e a alemã não passaram despercebidas e as piadas sobre a eliminação de há quatro anos e de agora não tardaram.

Germany & Belgium in world cup be like:

When bae (Brazil) blocked you on Twitter, but you still got one fake account. #BRABEL pic.twitter.com/UUmD9M4EUa — 9 6 S a v a g e ???? (@JustTlou_) July 6, 2018

Depois de Messi, Ronaldo, Sergio Ramos e Ozil, Neymar juntou-se ao grupo e seguiu caminho para casa. Uma constelação de estrelas de fora do Mundial.

See you Fraudster Neymar.This world cup revealed that who are https://t.co/U0LmxzUqw0 are shame of Brazil. pic.twitter.com/9HLo9Amh7p — LajosGyányi (@LGyanyi) July 6, 2018

A Internet apressou-se a fazer um resumo dos melhores momentos de Neymar neste Mundial que acabou para o Brasil.

Não sem antes pegar na simplicidade de uma fotografia para dela fazer uma piada tão simples.

Neymar soltou um meme pronto pic.twitter.com/M3asCNQEmD — ???????????? ???????????????? (@_stigma_tae) July 6, 2018

Por fim, o treino de Neymar levado à letra por dezenas de crianças. Um legado que ficará para a história do Rússia 2018.

