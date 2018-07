Elon Musk oferece ajuda no resgate da equipa de futebol presa numa gruta na Tailândia

O empresário e milionário Elon Musk ofereceu ajuda nas operações de salvamento da equipa de futebol que está presa numa gruta na Tailândia. O envolvimento do co-fundador e líder da Tesla e da SpaceX surgiu quando um utilizador do Twitter pediu que Musk ajudasse a resgatar as crianças e o treinador presos numa gruta na Tailândia.

Em resposta, o magnata começou por explorar se a tecnologia da The Boring Company, empresa que fundou em 2016, poderia ajudar no processo de escavar uma entrada para alcançar a equipa.

Hi sir, if possible can you assist in anyway to get the 12 Thailand boys and their coach out of the cave. @elonmusk — MabzMagz (@MabzMagz) July 3, 2018

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2018

Musk sugeriu também a possibilidade de inserir um tubo de nylon insuflável como forma de criar um corredor subaquático que permitiria à equipa fazer a travessia a caminhar em apenas 40 minutos. O co-fundador da Tesla ofereceu-se ainda para fornecer baterias completamente carregadas e bombas de água para ajudar a drenar a gruta.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018

Walking speed is around 5km/h, but if you’re in an air tube, time doesn’t matter much. If tube diameter was 1.5m, a fast walk of 5km would take 40 mins or so. Just need to duck for the narrow sections. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018

James Yenbamroog, presidente executivo da empresa tecnológica tailandesa Mu Space Corp, usou também o Twitter para informar que a SpaceX, empresa que Elon Musk lidera, entrou em contacto com a sua empresa para pedir ajuda no contacto com o governo tailandês.

SpaceX team reached out to us today to help connect to Thai govt. Our team connected and provided some prep feedback to your team. For pumps, cave has narrowest 70cm cross section and about 5km to 13 guys. For vertical drill, it’s about 1/2 mile down and tricky — James Yenbamroong (@JamesWorldSpace) July 5, 2018

Horas mais tarde, Elon Musk anunciou na sua conta que um grupo de engenheiros da SpaceX vai dirigir-se ao local para colaborar nas operações de resgate.

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person. — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018

