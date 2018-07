FIFA convida equipa presa numa gruta na Tailândia a assistir à final do Mundial

Gianni Infantino, presidente da FIFA, convidou as doze crianças e o adulto de 25 anos presos numa gruta no norte da Tailândia a assistir à final do Mundial se o resgate acontecer até 15 de julho. Numa carta enviada ao presidente da Federação Tailandesa de Futebol, Somyot Poompanmoung, o órgão regulador do futebol mundial diz que “se, como todos esperamos, eles se reúnam com as famílias nos próximos dias e a saúde lhes permita viajar, a FIFA teria todo o gosto de convidá-los a assistir à final do Campeonato do Mundo 2018 em Moscovo”.

As crianças presas na gruta Thuam Long, um complexo de cavernas no norte tailandês próximo à fronteira com a Birmânia e com o Laos, são membros do clube de futebol Wild Boars e são treinados por Ekaphol Chantawong, o homem de 25 anos que organizou a viagem até à gruta e que os manteve vivos e em grupo desde 23 de junho. Na carta, tornada pública pela FIFA, Gianni Infantino garante que a organização “tem seguido ansiosamente as notícias sobre as operações de resgate dos 12 jovens futebolistas e do treinador presos numa caverna inundada na província de Chiang Rai” e que está “muito aliviada por ouvir as boas notícias de que foram encontrados pela equipa de resgate”.

Depois, a FIFA aproveita o documento para convidar a equipa a ir até Moscovo para assistir à final do Mundial 2018 caso as crianças sejam resgatadas a tempo. Algo que pode ser difícil de acontecer: a estratégia de resgate mais célere para retirar as crianças era ensiná-las a nadar ao longo das cavernas inundadas, mas essa também seria a hipótese mais perigosa para a vida da equipa. É possível que o grupo tenha de esperar até ao fim da época da chuvas na Tailândia para poder caminhar dois quilómetros até à entrada da gruta, algo que pode demorar até quatro meses — um prazo muito mais longínquo do que a semana que falta para a final do Mundial.

Entretanto, o The Guardian desvendou mais detalhes sobre os membros dos Wild Boars, mais conhecidos por Moo Pa na Tailândia, um clube que participa em campeonatos distritais. O clube é composto por três vertentes: uma com jogadores com menos de 12 anos, outra com menos de 16 anos e outra com futebolistas sub-19. Junto com o jornal tailandês Thai Rath, o britânico The Guardian traçou o perfil dos adolescentes que compõem as equipas e que posições assumem no campo.

Continuar a ler