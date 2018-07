Há um estranho a viver na casa de Marcus Berg. Mas não é um caso de polícia

Enquanto Marcus Berg alinha na frente de ataque da seleção sueca neste Mundial, um estranho dorme na sua cama, come na sua cozinha, toma banho na sua banheira e vê futebol refastelado no seu sofá, talvez até com os pés pousados na mesa de centro. Ããnnn? Como assim? Só para despistar a primeira ideia que lhe pode ter subido à cabeça, dizemos-lhe já: o luxuoso apartamento de 90 metros quadrados situado em Gotemburgo, segunda maior cidade sueca, não foi assaltado. Este não é um caso de polícia. É um caso de generosidade. De desportivismo, de ‘boa onda’.

Era uma vez um concurso lançado por um dos patrocinadores da seleção sueca, a Svenska Spel, que tinha como finalidade encontrar alguém para ficar hospedado na casa de Marcus Berg enquanto o jogador estava, ele próprio, hospedado na Rússia, com a seleção. E era uma vez um adepto, Jasper Bergkvist, de 28 anos (menos dois do que o 9 da formação nórdica) que ganhou esse concurso. “Um amigo avisou-me e pareceu-me uma oportunidade divertida e única. Escrevi uma mensagem a explicar por que razão queria instalar-me no apartamento e o resto é história”, explicou o adepto ao jornal sueco Expressen.

Mas se passar umas mini-férias de graça em casa de um jogador (ou em qualquer uma, vá) já pode ser considerado um luxo, a coisa não fica por aqui. Marcus Berg deixou o frigorífico cheio de comida, refeições pagas nos seus restaurantes favoritos (para o caso de Jasper Bergkvist não se ajeitar lá muito entre os tachos) e ainda lhe pagou a viagem desde Umea, onde vive o adepto, até Gotemburgo. Mas nem tudo foram brindes. Há sempre o lado B: o jogador deixou uma lista de afazeres escrita num quadro magnético pendurado no frigorífico, que incluía tratar das plantas.

Ora, Bergkvist aproveitou a hospitalidade e convidou até um grupo de dez amigos para assistirem ao jogo de estreia da seleção sueca frente à Coreia do Sul (que os nórdicos venceram por 1-0), instalados no sofá do avançado. “Tem sido sensacional. Viver aqui é mágico e é difícil explicar por palavras o que já desfrutei com os meus amigos”, garantiu Bergkvist ao jornal Expressen. Uma experiência que pode estar prestes a acabar, já que quando Berg regressar a casa (e pode ser já este domingo, caso a equipa nórdica não consiga ultrapassar a Inglaterra nos quartos de final), o adepto já terá abandonado o apartamento.

Dois jogadores que a seleção uniu

Ora, para a experiência poder ser prolongada, convém que a dupla de ataque, composta por Berg e Toivonen, trate de carburar bem. Se depender do entendimento entre os dois, não há razões para a máquina não estar oleada. É que há uma enorme linha paralela a envolver o percurso dos dois jogadores. Que se juntou em 1986 (quando ambos nasceram, em cidades próximas) e em 2001, quando alinharam pelo Värmland, com 15 anos. E que se separou quando Berg se mudou para o Göteborg e Toivonen para o Degerfors. Mas os dois avançados estrearam-se, juntos, na seleção sub-21 e ainda se reencontraram no PSV, em 2010/11, quando Berg foi emprestado pelo Hamburgo ao emblema holandês.

Por essa altura, a amizade de infância já tinha deixado raízes fundas. Toivonen atravessava o país de ponta a ponta para visitar Berg, quando ele ainda vestia a camisola do Groningen (entre 2007 e 2009). E se agora as latitudes dos clubes são bem distantes — Toivonen veste a camisola do Toulouse, em França, e Berg a do Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos — a seleção sueca pareceu uni-los de forma definitiva, sobretudo desde a retirada de Ibrahimovic. Novo teste à sintonia da linha avançada chega este sábado: a Inglaterra de Gareth Southgate é o senhor que se segue na luta pelas meias-finais.

