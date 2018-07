Mergulhador diz que operação para salvar rapazes tailandeses começa esta sexta-feira

Um mergulhador belga disse a uma televisão do seu país que o resgate dos 12 rapazes e do treinador que estão presos numa gruta na Tailândia vai começar esta sexta-feira e que deverá estar terminado antes de domingo, dia para o qual estão previstas fortes chuvas. Ben Reymenants disse ao canal HLN que o resgate passou a ser “uma corrida contra o tempo”.

Os 12 jovens futebolistas e o treinador estão presos na gruta de Tham Luang há 13 dias e os poucos que se seguem podem ser essenciais para o seu resgate. É possível que, com a chegada de chuvas fortes e prolongadas, tenham de permanecer meses naquela gruta. Também está a ser equacionada uma solução de extração dos rapazes e do treinador através de um túnel feito à superfície sobre a zona onde eles se encontram.

Segundo aquele mergulhador, a expectativa é a de que sejam retirados dois jovens ainda esta sexta-feira (ou seja, nas próximas horas, já que às 17h00 de Lisboa são já 23h00 no local).

“Eles não terão de nadar muito, vão ter uma máscara de oxigénio e vão estar quase sempre de mãos dadas com um dos mergulhadores”, disse Ben Reymenants. “No terceiro corredor, há espaço para poderem respirar e onde vão ser vistos por um médico. Depois há mais 1,5 quilómetros a subir, a subir.”

As declarações de Ben Reymenants surgem numa altura em que é esperada uma conferência de imprensa do ministro da Administração Interna da Tailândia, Anupong Paojinda, que já vai começar com algumas horas de atraso. É possível que sejam anunciadas as medidas de resgate dos 12 jovens e do seu treinador neste conferência de imprensa.

Esta sexta-feira foi feita uma busca intensa na montanha para encontrar locais seguros de perfuração para a gruta, mas sem sucesso. “As perfurações que fizemos hoje levaram sempre a becos sem saída”, concluíram as equipas de observação de pássaros que foram contratadas pela sua capacidade de encontrar buracos escondidos no meio da floresta.

Media waiting for Thai Interior Minister Gen Anupong Paochinda, who is expected to arrive soon at #ThamLuang cave complex in northern Chiang Rai for a press conference. Looks like it could rain soon! ☔️ pic.twitter.com/NNsmpdDUXV

— Pichayada P. (@PichayadaCNA) July 6, 2018