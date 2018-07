Restaurantes para beber vinho? Há 4 portugueses entre os melhores do mundo

A lista é anual e elaborada pela reputada revista de vinhos norte-americana Wine Spectator. Entre os 3759 restaurantes distinguidos em 2018 como os melhores do mundo para beber vinho, estão quatro portugueses — EMO, Vale Abrãao, The Yeatman e Il Gallo D’Oro.

A norte, o The Yeatman, com duas estrelas Michelin e localizado no hotel com o mesmo nome, em Vila Nova de Gaia, conquistou o Best of Award of Excellence, atribuído pela dita revista, em 2012. Com o mesmo galardão, mas pela primeira vez nesta lista, o Monte Abraão é o restaurante do Six Senses Hotel & Spa, em Lamego.

No Algarve também houve um restaurante a ver a sua garrafeira distinguida. Chama-se EMO, fica no hotel Anantara Vilamoura e também é um estreante, tendo recebido o selo de Award of Excellence, o mais baixo dos três atribuídos pela revista. Por fim, o quarto agraciado está no Funchal. O Il Gallo D’Oro do chef Benoît Sinthon acumula já duas estrelas Michelin e foi considerado merecedor do Best of Award of Excellence em 2016.

Apesar de ter quatro restaurantes numa lista tão cobiçada, Portugal continua a estar de fora da distinção máxima atribuída pela Wine Spectator, o The Grand Award (selo composto por três copos). Este ano, foi atribuído a 91 restaurantes. No total, a lista inclui restaurantes de 79 países.

