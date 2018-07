Roberto Martínez: a vida do treinador espanhol que é padrinho do neto de Cruyff e tirou o Brasil do Mundial

Em 1988, Johan Cruyff assumiu o comando técnico do Barcelona. Roberto Martínez tinha 15 anos e ficou fascinado com o futebol de posse que o treinador holandês implementou no emblema catalão. Em 1995, quando saiu de Espanha e foi jogar para o Wigan, conheceu Jordi Cruyff, filho da estrela holandesa, num restaurante de Manchester. Tornaram-se melhores amigos e, em 2009, Cruyff foi padrinho de casamento de Martínez. Anos depois, foram padrinhos dos filhos um do outro.

Roberto Martínez nasceu em 1973 em Balaguer, na Catalunha. Ao contrário de Pep Guardiola, outro técnico catalão, não assumiu como sua a luta pela independência da região e repetiu várias vezes que é “espanhol e catalão”. Começou a carreira de futebolista precisamente no Balaguer, na 3.ª Divisão espanhola, até se transferir para o Saragoça aos 16 anos. Jogou pelas equipas das camadas jovens e da equipa B durante vários anos, até se estrear na liga espanhola em 1993, no último jogo da temporada, um empate a duas bolas com o Atl. Madrid. Na época seguinte, jogou de forma mais regular na segunda equipa do Saragoça e ajudou na promoção à segunda divisão B até regressar ao Balaguer. Na terra natal, abriu uma escola de futebol para crianças enquanto alternativa ao serviço militar.

Em 1995, aos 22 anos, foi contactado pelo presidente do Wigan e mudou-se para Inglaterra numa transferência a custo zero. Outros dois espanhóis, Jesús Seba e Isidro Díaz, seguiram o mesmo caminho. Os três, à chegada a terras de Sua Majestade, eram conhecidos como “os três amigos”. Marcou logo na estreia contra o Gillingham e foi o melhor marcador da terceira divisão inglesa na primeira temporada que passou em Inglaterra. Permaneceu no Wigan até 2001 e foi considerado o melhor jogador da história do clube. Depois de passagens pelo Motherwell, Walsall e Chester City, assentou arraiais no Swansea: mas enquanto treinador. “Difícil não era aceitar a proposta do Swansea. Difícil era pendurar as botas e deixar de jogar”, confessou alguns anos depois sobre a retirada, que aconteceu em 2007, aos 34 anos.

Depois do Swansea, treinou o Wigan e mais tarde o Everton, até chegar à seleção belga, em agosto de 2016 e no pós-Europeu de França, para substituir Marc Wilmots. Com a Bélgica, recordou Cruyff e imprimiu a técnica de futebol com bola, de posse, de qualidade de passe. No Mundial da Rússia, está a viver o maior desafio da ainda curta carreira enquanto treinador. Com estrelas como De Bruyne, Hazard e Lukaku no plantel, convidou uma outra estrela, Thierry Henry, para ser seu treinador adjunto. Em conjunto com o antigo avançado da seleção francesa e do Arsenal, colocou a Bélgica nas meias-finais de um Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 1986 – ao mesmo tempo que afastou um dos grandes candidatos ao título. Mas o percurso começou atribulado: no amigável com Portugal, a 2 de junho, a claque belga levantou uma tarja onde insultava o selecionador e mostrava o seu desagrado quanto à ausência de Radja Nainggolan da convocatória para o Mundial. O médio da Roma, titular indiscutível no clube italiano, nem sequer integrou a pré-convocatória de 28 jogadores por decisão pessoal de Martínez.

Espanhol sem nunca ter treinado em Espanha, é um dos preferidos da Real Federação Espanhola de Futebol para substituir Fernando Hierro depois do Mundial da Rússia. O vínculo que o mantém ligado à seleção belga até 2020, porém, impede-o contratualmente de assumir o comando técnico da La Roja num futuro breve.

Fora de Espanha há mais de 20 anos, Roberto Martínez tenta matar saudades do país de origem sempre que pode. De acordo com o La Vanguardia, o selecionador da Bélgica encomenda regularmente presunto da região de Jabugo, em Huelva, o seu preferido. Licenciado em fisioterapia e com uma pós-graduação em marketing, tirada em Manchester, o treinador espanhol só tem um herói, o pai, que foi jogador de futebol, treinador e tinha uma sapataria. Para igualar os feitos da pessoa que mais admira, Roberto Martínez só precisa de abrir uma loja de sapatos.

