Ora bolas! Saiu a chave 219.894, afinal um número estava ao contrário e o calendário da Liga mudou num par de horas

O Convento de São Francisco, em Coimbra, recebia esta sexta-feira o sorteio das competições profissionais da Liga de Clubes. E como não poderia deixar de ser, deixando de haver a impossibilidade de FC Porto, Benfica ou Sporting cruzarem logo na primeira jornada, esse era aquele ponto alto pelo qual todos esperavam mas que acabou por não se confirmar na chave sorteada para depois calcular de forma automática as 34 jornadas da competição. Que, por curiosidade, foi o 219.894. Ou não: tudo acabou por abortar porque um ‘6’ foi assumido como um ‘9’ na leitura, pelo que o calendário foi anulado e refeito.

No entanto, acabou por haver outra curiosidade: o Sporting-Benfica que foi sorteado à terceira jornada do primeiro calendário em Alvalade passou a ser um Benfica-Sporting, na mesma ronda, mas na Luz, no dia 26 de agosto. Além disso, existe ainda outra particularidade: o Campeonato vai encerrar com um clássico entre FC Porto e Sporting no Dragão a meio de maio. O Benfica-FC Porto será realizado à sétima ronda, no início de outubro, também no estádio da Luz.

Em relação à primeira jornada, o campeão FC Porto começa por receber o Desp. Chaves, assim como o Benfica joga em casa com o V. Guimarães e o Sporting vai jogar em Moreira de Cónegos com o Moreirense. Sp. Braga-Nacional, Feirense-Rio Ave, V. Setúbal-Desp. Aves, Tondela-Belenenses, Portimonense-Boavista e Marítimo-Santa Clara são os restantes encontros da ronda inaugural, que tem como data referência antes de antecipações e adiamentos pelas transmissões 12 de agosto.

A título de curiosidade, e no primeiro calendário que foi conhecido, o FC Porto recebia o Rio Ave, o Benfica defrontava o Marítimo na Madeira e o Sporting jogava em casa com o Tondela na primeira jornada. Haveria também Santa Clara-Boavista, Belenenses-V. Setúbal, Sp. Braga-Nacional, Moreirense-Desp. Aves, Feirense-Desp. Chaves e Portimonense-V. Guimarães. Os outros jogos grandes seriam Sporting-FC Porto à sétima jornada e Benfica-FC Porto na 15.ª ronda.

Ao mesmo tempo, a cerimónia apresentada pelo jornalista Miguel Prates serviu também para entregar os prémios para os melhores da última temporada de 2017/18, que teve FC Porto e Nacional como campeões da Primeira e da Segunda Liga.

Liga NOS

Melhor Jogador do Ano: Bruno Fernandes (Sporting)

Melhor treinador: Sérgio Conceição (FC Porto)

Melhor marcador: Jonas (Benfica)

Golo do Ano: Rodrigo Pinho (Marítimo)

Jogador Jovem do Ano: Rúben Dias (Benfica)

Fair Play Jogador: Iker Casillas (FC Porto)

Fair Play: Desp. Chaves (prémio recebido por Francisco Carvalho)

Onze do ano: Rui Patrício (Sporting); Ricardo Pereira (FC Porto), Coates (Sporting), Felipe (FC Porto), Alex Telles (FC Porto); Herrera (FC Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting); Gelson Martins (Sporting), Jonas (Benfica) e Marega (FC Porto)

Ledman Liga Pro

Melhor jogador: Ricardo Gomes (Nacional)

Melhor treinador: Costinha (Nacional)

Melhor marcador: Ricardo Gomes (Nacional)

Melhor Guarda-redes: Ricardo Ribeiro (Académica)

Jogador Jovem do Ano: Chiquinho (Académica)

Fair Play Jogador: Artur Abreu (V. Guimarães B)

Fair Play: Benfica B (prémio recebido por Pedro Amaral)

