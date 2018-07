Sporting regista menos 3.000 renovações de lugares de época para o estádio

O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação de 18.797 lugares anuais para a época futebolística de 2018/19, menos 3.162 do que as registadas no mesmo período da temporada passada.

Após o período dedicado às renovações, o emblema ‘leonino’ inicia no sábado o período de vendas dos restantes lugares.

Em 7 de julho de 2017, o Sporting deu conta do “melhor registo de sempre na primeira fase de vendas do novo Estádio José Alvalade”, contabilizando então a renovação de 21.959 lugares, entre os quais a plenitude da zona inferior da bancada sul, normalmente ocupada pelas claques do clube.

O Sporting, quarto classificado na I Liga em 2017/18, voltou a definir em 30.000 o número de ‘gameboxes’ [lugares anuais] para esta temporada.

