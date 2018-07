Bruno de Carvalho anuncia recandidatura à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou que se vai recandidatar à presidência do Sporting, numa mensagem divulgada em direto no Facebook. A candidatura vai ser oficializada numa conferência de imprensa marcada para a próxima quarta-feira, às 20 horas, no hotel Grand VIP, em Lisboa.

“Voltar para trás não pode ser nunca o nosso caminho. Temos de continuar a trilhar o caminho de mãos dadas com os sportinguistas, para atingirmos sempre aquilo que são os nossos reais objetivos. Por isso decidimos avançar com a candidatura”, revelou Bruno de Carvalho, que foi destituído da presidência na Assembleia-Geral do passado dia 23 de junho.

“O Sporting está a voltar a um passado que os sportinguistas não pretendem. Talvez fosse mais fácil para todos nós desistirmos, voltarmos as costas. Mas nós somos feitos de honra. E feitos de honra é sermos feitos de compromisso. Compromisso com os sportinguistas. Compromisso com aqueles que são os nossos princípios e valores, que têm de nortear sempre o Sporting Clube de Portugal”, disse ainda Bruno de Carvalho.

O agora candidato afirmou ainda que nas últimas semanas recebeu um grande apoio por parte dos sócios e disse que, nos últimos dias, o “Sporting está a voltar a um passado que os sportinguistas não pretendem”: “Estas duas últimas semanas foram semanas de grande reflexão. Semanas onde recebemos centenas, senão milhares de mensagens de apoio, de solidariedade, de incentivo para podermos continuar num trabalho que foi um trabalho de cinco anos”, disse o ex-presidente do clube.

Bruno de Carvalho é o quinto candidato à presidência do clube, juntamente com Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira.

