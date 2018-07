Canoísta José Ramalho conquista sexto título europeu de maratona

O canoísta José Ramalho conquistou este sábado a medalha de ouro em K1 nos Europeus de maratona, em Metkovic, Croácia, num dia em que Rui Lacerda conquistou a prata em C1.

Ramalho gastou 2:05.35,92 horas para cumprir os 29,80 quilómetros da prova, menos 13,38 segundos do que o húngaro Adrián Boros e 14,15 do que o também magiar Krisztián Máthé.

De acordo com a Federação Portuguesa de Canoagem, José Ramalho teve de ir duas vezes ao hospital na véspera, devido a uma paragem de digestão.

Em C1, numa prova com 26,20 quilómetros, Rui Lacerda foi segundo classificado, a 40,61 segundos do espanhol Manuel Campos, que gastou 2:03.20,89 horas, com o checo Jakub Brezina a ficar a 2.10,33 minutos.

Portugal já conquistou quatro medalhas nos Europeus de maratona, com Ramalho e Lacerda a conquistarem as primeiras a nível sénior, depois de, na sexta-feira, Leonardo Vicente e Rodrigo Amaral terem conquistado a prata no C2 júnior e Sérgio Maciel o bronze no C1 sub-23.

