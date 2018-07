Harry Kane fez uma promessa a um rapaz de 5 anos que luta contra o cancro. E está mais perto de a cumprir

Ben Williams é um menino de cinco anos a quem foi diagnosticado um cancro no cérebro que o impedia de conseguir falar ou andar. Ao fim de seis semanas de tratamento com radioterapia, o rapaz natural de Birmingham, em Inglaterra, pediu um prémio: queria receber um troféu igual ao que é entregue à seleção nacional que se sagra campeã mundial de futebol. O presente foi-lhe dado pela família e pelos funcionários do Hospital Queen Elizabeth e o momento foi captado em vídeo e colocado na Internet. Harry Kane viu-o e enviou uma mensagem ao rapaz.

A mensagem de Harry Kane, que chegou a Ben Williams através do Twitter, foi publicada depois de um médico especialista em radiografia pediátrica ter contado a história da criança nas redes sociais: “O Ben acabou de completar a sua radioterapia para um tumor no cérebro. Ele era incapaz de andar ou de falar antes do tratamento, mas há uma semana pediu uma taça do Mundo, por isso nós demos-lhe uma. Seleção de Inglaterra e Harry Kane, será que conseguem fazer o mesmo?”, diz o tweet publicado pelo médico que acompanha o rapaz. Em menos de 24 horas, Harry Kane respondeu ao apelo: “Olá, Ben. Vi o teu vídeo e tu és uma inspiração. Continua a lutar e faremos tudo o que é possível no sábado para manter esse sorriso no teu rosto”.

Hi Ben, I've seen your video and you are an inspiration. Carry on fighting and we'll do everything we can on Saturday to keep a smile on your face! #BensWorldCup https://t.co/2Hgo3IC2lb — Harry Kane (@HKane) July 6, 2018

A mensagem foi partilhada pela página oficial da seleção britânica. Depois ainda foi respondida por Rio Ferdinand, ex-futebolista inglês, e pelo ator Darren Richardson, que escreveu “Inacreditável. Continuem com o bom trabalho que estão a fazer por estes miúdos tão corajosos”. Entretanto, a formação comandada por Gareth Southgate fez mesmo aquilo Harry Kane prometeu: a Inglaterra chegou à meia-final do Campeonato do Mundo ao fim de 28 anos após ter ganho por 2-0 à Suécia.

A conquista inglesa já mereceu mais uma mensagem do médico que contou a história de Ben Williams: “Estamos um passo mais perto de trazer a taça do Mundo para casa para o Ben”. Até o hospital de Birmingham onde o rapaz está a ser tratado congratulou a equipa inglesa com uma mensagem direcionada à criança de cinco anos: “Vamos assegurar-nos que ele [o troféu] vem para casa para o Ben. Que jogo fantástico. Harry Kane, devias orgulhar-te muito de teres mantido a tua promessa ao Ben”.

O apoio da seleção inglesa já mereceu o comentário de Sam Williams, o pai de Ben: “Eles já fizeram mais pelo Ben do que poderíamos pedir. Isto foi um gesto de muita bondade e profundidade. Tal como podemos ver pelo rosto dele, o Ben estava maravilhado com tudo aquilo”. É que a entrega do troféu a Ben foi organizada com pomposidade: o hospital reservou a sala com as máquinas de tomografia e pendurou bandeiras dos países participantes no Mundial 2018 nas paredes. Se se cumprir a previsão dos ingleses, que é fazer com que o futebol “regresse a casa”, é possível que Ben Williams possa mesmo tocar no troféu verdadeiro dos campeões do mundo.

