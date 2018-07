“Não estamos zangados convosco. Cuidem bem de vocês”. Pais respondem aos rapazes encurralados em gruta tailandesa

Os pais dos 12 rapazes que se encontram encurralados no interior de uma gruta no norte da Tailândia escreveram uma carta aos jovens e ao treinador de futebol que se encontra com eles. “Não estamos zangados convosco, de todo. Cuidem bem de vocês. Não se esqueçam de se cobrir com cobertores, porque o tempo está frio. Estamos preocupados. Vocês vão sair daí rapidamente”, escreveu a mãe de Nattawut Takamsai, de 14 anos, um dos rapazes presos na caverna.

Segundo uma tradução para inglês divulgada pelo jornal britânico The Guardian, os pais escreveram também ao treinador Ekkapol Chantawong, que levou os rapazes para a gruta como parte de um ritual de iniciação daquela equipa de futebol, dizendo-lhe para não se culpar pelo sucedido. “Por favor, não se culpe”, escreveram. “Queremos que saiba que os pais não estão zangados consigo, por isso não se preocupe com isso”, lê-se na carta.

A carta foi entregue aos rapazes por mergulhadores envolvidos nas operações de resgate, que também trouxeram para a superfície cartas escritas pelos jovens futebolistas. Nessas cartas, os rapazes pedem aos pais que não se preocupem. Um pede mesmo que os pais não se esqueçam de preparar a sua festa de aniversário e outro pede que lhe tragam mookatha, um prato típico tailandês, para comer quando sair da gruta inundada.

O treinador, que é o único adulto que acompanha o grupo com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, também escreveu uma carta aos pais dos jovens, pedindo desculpa pelo sucedido. “Quero agradecer todo o apoio e pedir desculpa aos pais”, escreveu Ekkapol Chantawong, de 25 anos. “Vou tomar conta deles da melhor forma que posso… Peço as mais sinceras desculpas”, acrescentou.

O grupo de 12 rapazes está há pelo menos duas semanas encurralado no interior de uma gruta no norte da Tailândia, para onde foi com o treinador da equipa de futebol de que fazem parte, para uma espécie de ritual de iniciação. Entretanto, e porque a Tailândia vive agora a época das chuvas, a gruta inundou e os rapazes ficaram impedidos de sair.

As operações de resgate têm vindo a ser sucessivamente adiadas enquanto as equipas de mergulhadores tentam encontrar a melhor solução. Um mergulhador profissional demora cerca de 11 horas a completar o percurso de ida e volta entre a superfície e o local onde os rapazes se encontram. A juntar a isto, a maioria dos rapazes não sabe mergulhar nem sequer nadar, o que põe em causa as opções de resgate por causa do pânico em que entrariam caso tivessem de fazer aquele percurso submersos.

