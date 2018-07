Neymar diz que é “difícil encontrar forças para querer voltar a jogar”

Neymar reagiu este sábado à eliminação do Brasil no Campeonato do Mundo aos pés da Bélgica. O avançado da canarinha publicou um texto no Instagram onde diz que a derrota nos quartos de final “é o momento mais triste” da carreira. “Difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol, mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente para enfrentar qualquer coisa”, escreveu Neymar.

O jogador do PSG foi um dos destaques deste Mundial, não tanto pelos golos ou pelas fintas (apesar das boas exibições com Sérvia e México), mas mais pelo tempo que passou deitado no relvado na sequência de faltas dos adversários ou pela forma exagerada com que se queixava de alguns toques. Antes do jogo com a Bélgica, o brasileiro tinha passado quase 14 minutos no chão, de acordo com o canal de televisão suíça RTS. Apesar disso, o dianteiro foi defendido por José Mourinho: “As pessoas estão a concentrar-se no Neymar, mas se fosse só o Neymar eu estaria feliz. Mas não é apenas ele”, disse o treinador português, que está a comentar o Mundial no canal televisivo russo RT.

Já o ex-futebolista inglês e comentar da BBC Gary Lineker não tem a mesma opinião. Durante o jogo entre Uruguai e França, também para os quartos de final, Kylian Mbappé também se queixou de uma suposta agressão de Cristian Rodríguez e Lineker usou o Twitter para mandar uma farpa a Neymar: “Não consigo imaginar onde é que Mbappé aprendeu isto”, disse ironicamente. De recordar que Mbappé e Neymar são companheiros de equipa no PSG.

No rescaldo da derrota brasileira, o jornal espanhol El País disse que chegou ao fim o “método Neymar”. Tudo porque o jogador alterou o plano de recuperação depois da lesão que sofreu durante a época para chegar em plena forma à Rússia. Até podia ter voltado aos relvados pelo PSG mais cedo, mas não quis: o Mundial era o grande objetivo e era para isso que se queria preparar ao máximo. “Passou o ano inteiro como se o futebol profissional o aborrecesse e reservasse a emoção e energia mental para os jogos decisivos do Campeonato do Mundo. Mostrava-se seguro de que, chegando a hora decisiva, iria impor-se como o herdeiro de Messi. Quis criar um novo método de ganhar Mundiais e Bolas de Ouro. Em Kazan descobriu o resultado”, escreveu a publicação.

