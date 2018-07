“O ar está um pouco gelado, mas não se preocupem”. Rapazes escrevem cartas aos pais e treinador pede desculpa

“Estou bem. O ar está um pouco gelado, mas não se preocupem”, escreveu um dos 12 doze rapazes que se encontra preso numa gruta na Tailândia há quase duas semanas, acrescentando: “Não se esqueçam de preparar a minha festa de aniversário”. Em cartas enviadas aos pais pelos mergulhadores, os miúdos pedem que não se preocupem e fazem alguns pedidos, segundo a BBC. O treinador, o único adulto que se encontra com o grupo, pediu desculpa: “Quero agradecer todo o apoio e pedir desculpa aos pais”.

Já lá vão quase duas semanas desde que um grupo de, com idades entre os 11 e os 16, está preso com o treinador de futebol na gruta em Chiang Rai. Os esforços para os retirarem de lá com vida têm sido muitos, mas as condições não são as mais propícias. Este sábado, conseguiram comunicar com os pais pela primeira vez.

O Nick adora a mãe, o pai e os irmãos. Se eu conseguir sair, mãe e pai, por favor tragam-me mookatha (churrasco tailandês) para comer”, escreveu Nick.

A maioria diz que se encontra bem. “Não se preocupem comigo, eu estou bem”, disse um rapaz a quem chamam Pong. “Mãe e pai, por favor, não se preocupem, eu estou bem”, escreveu Tun. Outra criança pediu para não se preocuparem porque “somos todos fortes” e chegou mesmo a brincar: “Professor, não nos dê muitos trabalhos de casa!”.

Não se preocupem, papá e mamã. Há duas semanas que parti, mas vou voltar para vos ajudar na loja”, escreveu ainda um dos rapazes, referindo-se à pequena mercearia dos pais.

As cartas foram divulgadas na página de Facebook da força de operações especiais da marinha tailandesa.

O treinador, Ekkapol Chantawong, de 25 anos, também dirigiu algumas palavras aos pais das crianças: “Queridos pais, agora todos eles se encontram bem, a equipa de resgate tem tratado bem de nós.” E fez uma promessa: “Vou tomar conta deles da melhor forma que posso… Peço as mais sinceras desculpas“.

De acordo com a BBC, nas cartas escritas pelos pais, ficou claro que eles não culpam o treinador pela situação que está a acontecer. “As mães e os pais não estão com raiva. Obrigado por ajudar a tomar conta deles”, pode ler-se. Outros escreveram ainda: “Digam ao treinador Ake: Não pense demasiado. Nós não estamos com raiva dele”.

As palavras das crianças são de coragem e força, mas a situação em que se encontram continua perigosa. As equipas de resgate estão numa corrida contra o tempo enquanto tentam arranjar uma solução viável para concluir a operação em segurança. Estava previsto que as equipas de salvação começassem a retirada dos jovens entre esta sexta e sábado, contudo o resgate acabou por ser adiado. A verdade é que um dos complexos da caverna está inundado devido às chuvas e a quantidade de água que as equipas de operação conseguem retirar é sempre muito menor àquela que se acumula. Para este domingo, as autoridades esperam mais chuvas, pelo que o nível da água pode subir.

Algumas crianças não sabem sequer nadar e nenhum fez mergulho, o que complica as operações. Até ao momento, um mergulhador experimentado demorou 11 horas para fazer o trajeto, e voltar, até às crianças: seis horas para ir e cinco para voltar, graças à corrente. Um dos mergulhadores que lhes levou mantimentos acabou por morrer no percurso até à entrada da gruta por falta de oxigénio.

