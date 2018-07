10 mortos e 73 feridos em descarrilamento de comboio na Turquia

Pelo menos dez pessoas morreram e outras 73 ficaram feridas depos de um comboio ter descarrilado em Tekirdag na tarde deste domingo na viagem entre Uzunkopru, na província de Edirne, perto da fronteira mais ocidental da Turquia, e Isatmbul.

De acordo com o relato de várias testemunhas, citadas pela agência notíciosa turca Anadolu, cinco carruagens que transportavam cerca de 300 passageiros descarrilaram perto de Tekirdag, junto à fronteira com a Grécia, a 135 quilómetros de Istambul. Os mesmos relatos dão conta de vários mortos e feridos. Ambulâncias e equipas médicas seguiram já para o local do acidente acerca e as imagens ue estão a ser exibidas nos orgãos de comunicação locais mostram carruagens derrubadas e equipas de primeiros-socorros a atuar.

A agência Reuters, citando fonte do gabinete, diz que o Presidente da Turquia Tayyip Erdogan já recebeu informações atualizadas sobre o desastre através dos ministros dos Transportes e do Interior e já enviou condolências às famílias das vítimas.

De acordo com a estação de televisão CNN Turk, o acidente foi causado pelo colapso de uma ponte. No entanto, Mehmet Ceylan, governador da cidade onde o descarrilamento aconteceu, disse que o acidente aconteceu por causa do mau tempo. O ministro da saúde acrescentou que as más condições climatéricas, principalmente a chuva forte, provocaram deslizamentos de terra que levaram ao descarrilamento.

Train derailed in Turkey, several dead and injured https://t.co/LEphnzrBMw pic.twitter.com/UgOIfErCTN — Ayman Mat News (@AymanMatNews) July 8, 2018

Em atualização

