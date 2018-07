Demitiu-se o ministro britânico responsável pelas negociações do Brexit

O ministro do Governo britânico responsável pelas negociações do Brexit com a União Europeia, David Davis, demitiu-se, adianta a BBC.

Segundo o The Telegraph, que cita amigos do ministro, a decisão de Davis foi “triste mas honesta e com princípios”.

O The Guardian escreve que a demissão surge na sequência de “tensões” no governo britânico relativas à visão da primeira-ministra, Theresa May, para as relações com a União Europeia depois do Brexit.

A posição de May, acrescenta o mesmo jornal, tem sido duramente criticada pela ala mais defensora do Brexit dentro do seu partido.

Em atualização

Continuar a ler