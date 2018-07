Deus dá nozes a quem não tem dentes e chocolates belgas a quem não gosta de doces. Mourinho que o diga.

A Bélgica eliminou o Brasil nos quartos de final do Mundial, mas a derrota canarinha não deixou repercussões apenas em terras brasileiras. Se no país do samba se chora pela eliminação precoce, em Londres, mais concretamente para os lados de Stamford Bridge, chora-se pelo que podia ter sido e não foi.

Olhando para a seleção belga, é fácil encontrar uma base de jogadores tecnicistas e fortes ofensivamente. Se virmos mais de perto, percebemos que existem três diamantes na formação comandada por Roberto Martinez. E que os três já se cruzaram no mesmo clube com um treinador português. Não deu foi grande resultado.

A fotografia é antiga, mas, na ressaca da passagem belga às meias do Mundial, foi desenterrada do baú dos tesourinhos para relembrar aos adeptos mais fervorosos do Chelsea o que lhes podia ter acontecido caso tivesse havido um pouco mais de paciência. E neste caso, os dedos até têm uma direção para onde apontar: José Mourinho.

Corria a época de 2013/14 quando o jovem Kevin De Bruyne, de apenas 22 anos, se mudava do alemão Werder Bremen para o poderoso Chelsea. O mago belga não era nem metade daquilo que é hoje, diga-se (principalmente em defesa da honra e do discernimento do técnico português), apresentando uma compostura física mais delgada, pouco apropriada ao que é o futebol inglês, com uma Premier League muito forte fisicamente.

E, por falar em força física, nessa mesma época existia um ponta de lança, também ele belga, também ele jovem (20 anos), mas muito mais imponente fisicamente: Romelu Lukaku. O avançado tinha trocado o Anderlecht pelo Chelsea em 2011 e, depois de um empréstimo ao West Bromwich Albion, voltava a Stamford Bridge com o intuito de impressionar Mourinho e ficar no plantel.

Pelo meio, havia Eden Hazard. O astro nunca enganou e desde a sua transferência do Lille para Londres que conquistou um lugar no plantel dos blues. Tinha apontado 13 golos em 62 partidas, na época anterior, e começava a assumir-se como possível referência da equipa londrina, antes de o ser na seleção belga. Em 2013/14, quase teve a companhia dos seus compatriotas, mas Mourinho não aprovou.

Kevin De Bruyne entrou em campo três vezes com a camisola do Chelsea, antes de regressar à Alemanha, onde representou o Wolfsburgo de forma tal que, dois anos mais tarde, se mudava para o Manchester City onde se assumiu como um dos melhores médios do mundo, tendo sido recentemente campeão inglês. No Chelsea foi superado pela concorrência de jogadores como Willian, Óscar, Lampard ou Mohamed Salah, que também viria a ter uma passagem pouco marcante pelos blues.

Já Lukaku perdeu espaço para Fernando Torres e Samuel Eto’o e disputou apenas duas partidas antes de ser emprestado ao Everton, para onde se transferiu em definitivo, antes de dar o salto para o Manchester United. O resto é história. A história de três belgas que podiam ter levado o Chelsea a patamares ainda mais superiores, se a adivinhação fosse possível e a paciência abundasse no mundo do futebol. Assim, guardaram-se os magos para jogarem juntos na seleção belga e, quem sabe, levar a Bélgica a um voo nunca antes alcançado: a conquista do campeonato do Mundo.

O onze de dispensas de Mourinho

Os jogadores que o treinador português teve à disposição e com os quais não contou foram mais do que muitos. Mas nem todos vieram a provar que mesmo o melhor treinador português e aquele que já foi considerado o melhor do mundo pode cometer erros. Mesmo que o jornal espanhol As não os perdoe e os faça questão de relembrar num vídeo onde traça o melhor onze dispensado por Mourinho.

Na baliza, Iker Casillas, relegado para o banco do Real Madrid pelo técnico português é dono e senhor do lugar; o setor defensivo é composto por Garay, dispensado do Real Madrid, por três jogadores ex-Chelsea, com os brasileiros David Luiz e Felipe Luis e o inglês Ryan Bertrand a serem os nomes a destacar, e por um surpreendente Leonardo Bonucci, excedentário no Inter de Mourinho, hexacampeão na Juventus; na zona intermédia, Oriol Romeu, De Bruyne, Juan Mata e Salah foram todos considerados carta fora do baralho nos Blues, tendo vindo a singrar mais longe ou mais perto de Londres; na frente de ataque, Lukaku é o nome forte deixado cair por Mourinho e que, mais tarde, veio a brilhar.

