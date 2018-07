Já começou a missão de resgate aos rapazes encurralados numa caverna na Tailândia

Já começou a operação de resgate às doze crianças e um adulto de 25 anos presos na caverna na Tailândia desde 23 de junho, acabou de anunciar o antigo governador da província de Chiang Rai que lidera as equipas de resgate, Narongsak Osatanakorn: “Hoje estamos prontos. Hoje é o dia D. Hoje, às 10 horas, 13 mergulhadores estrangeiros foram buscar as crianças, juntamente com cinco mergulhadores tailandeses”. Dezoito mergulhadores, treze dos quais estrangeiros, entraram na gruta às dez da manhã locais (menos seis horas em Portugal Continental) e só devem regressar à superfície a partir das 21h. De acordo com as informações prestadas numa conferência de imprensa, o porta-voz dos membros envolvidos na missão de resgate confirmou que a operação pode não estar concluída durante este domingo e que se pode arrastar durante três a quatro dias porque os rapazes vão ser retirados gradualmente.

A decisão de avançar para uma missão de resgate terá sido tomada depois de um médico australiano que visitou os rapazes na caverna ter dito que os membros da equipa de futebol estavam prontos para a operação: “A saúde e a mente deles estão prontas e todos têm conhecimento da missão”, explicou um porta-voz da missão aos jornalistas. Além disso, os volumes de precipitação verificados nas últimas horas foram inferiores às previstas, o que permitiu aos voluntários bombear para fora da caverna água suficiente para que seja possível caminhar até à terceira câmara sem utilizar equipamento de mergulho.

Os detalhes das operações no “Dia D”

Isso equivale a um percurso de 1,5 quilómetros a contar desde a entrada principal da gruta porque “a maior parte do percurso pode ser feita a pé”, disse o líder das equipas de resgate. Questionado sobre como vão ser feitos os outros 1,7 quilómetros do percurso entre a câmara onde os rapazes estão presos e a entrada, o líder das equipas de resgate respondeu: “Embora existam algumas partes um pouco difíceis em que nos tenhamos de contorcer ou gatinhar podemos dizer que dá simplesmente para atravessar a pé. Fizemos tudo muito bem, ontem conseguimos reduzir o nível da água em 30 centímetros, o máximo registado”, acrescentou.

Esta operação vai durar no mínimo um dia, mas pode arrastar-se até quinta-feira porque os rapazes, encurralados há quinze dias na gruta de Thuam Luang Nang, vão ser retirados “um a um” por “estrelas internacionais de topo”, adjetivou o governador local: “Podemos dizer que são todos estrelas internacionais de topo os envolvidas nesta operação de mergulho e selecionámos cinco dos nossos melhores que podem trabalhar com eles”, adiantou Osatanakorn. Esses cinco tailandeses são membros da Marinha.

De acordo com o chefe das operações, os rapazes já foram informados do plano de resgate: “As crianças estão muito determinadas e confiantes. Todas as 13 pessoas foram informadas sobre a operação e estão prontas para sair. Eles decidiram firmemente sair com os nossos voluntários. As famílias das crianças foram informadas e concordam com o nosso plano. Ensaiámos [os preparativos médicos] nos últimos três a quatro dias. Até praticámos com um miúdo em situação real, exercitando a posição do tanque de oxigénio. Garanto que estamos muito prontos nesta missão”, pormenorizou Osatanakorn. Chegados à superfície, os rapazes podem ser levados para o hospital de ambulância ou de helicóptero, que já estão no local.

A corrida contra o tempo

A missão de resgate da equipa de futebol Wild Boars começa poucas horas depois de Narongsak Osatanakorn, o governador da província no norte da Tailândia onde fica a caverna, ter dito que as operação estava “numa corrida contra o tempo” por causa das condições meteorológicas e da qualidade do ar no interior da caverna: “[Os próximos] três ou quatro dias a partir de agora são o tempo mais favorável para a operação e a missão de resgate, usando um dos planos de ação. Se esperarmos demasiado tempo, não sabemos quanta chuva virá”, disse Osatanakorn numa conferência de imprensa este sábado. A previsão do tempo apontava para um agravar da precipitação — algo que não aconteceu — mas o nível de oxigénio no interior da câmara onde está a equipa tinha baixado para os 15%, um valor muito abaixo dos 21% necessários para que o cérebro permaneça saudável. “Se o nível de oxigénio descer abaixo dos 12%, vai afetar o cérebro das pessoas que estão lá dentro”, explicou Osatanakorn.

Nessa conferência de imprensa dada no sábado, o governador explicou as duas hipóteses de resgate que estavam em cima da mesa: uma era esperar que a gruta ficasse completamente desprovida de água para a equipa de resgate avançar; e a outra era que o nível da água baixasse o suficiente para a equipa sair com a ajuda de voluntários. O primeiro cenário foi posto de parte: “A situação perfeita seria [ter a caverna] sem água, zero, mas isso é impossível porque só acontece em dezembro ou em janeiro. Excluímos essa hipótese”, concretizou Osatanakorn. Já o segundo cenário foi de facto o adotado pelos envolvidos na operação de resgate e está a ser posto em prática neste momento: “Manteremos a nossa missão como planeada e os dois principais obstáculos são o tempo e a água. Posso confirmar que vamos esperar até estarmos 100% prontos até começarmos a ação. Hoje é o pico da nossa preparação”, disse Narongsak Osottanakorn, sem nunca retirar a possibilidade de travar a operação “dependendo do tempo e dos níveis da água”.

Uma noite de preparações

Narongsak Osatanakorn confirmou que as preparações para dar início às operações de resgate começaram às nove da noite locais, eram três da tarde em Portugal Continental. À uma da manhã os jornalistas junto à gruta foram obrigados a sair do local pelas autoridades, algo que começou a suscitar dúvidas: “No começo da manhã, os jornalistas que chegavam às cavernas eram mandados embora, embora aqueles que acamparam por lá durante a noite tenham sido informados de que tinha permissão para ficar. Não muito tempo depois, até mesmo os jornalistas que já estavam no local da caverna foram instruídos a sair”, contava o The Guardian.

A possibilidade de que uma operação de resgate podia mesmo estar prestes a começar adensou-se quando o pavilhão onde as famílias das crianças costumam dormir também foi esvaziado e pelo menos dez ambulâncias estacionaram num descampado próximo à entrada da gruta. A seguir, as autoridades tailandesas levantaram a ponta do véu: Mae Sai, comandante da polícia, usou um altifalante para dizer que o local precisava de ser evacuado “para operações de resgate”. Entretanto, os médicos do Exército começaram a chegar acompanhados pelos mergulhadores, ofuscando a teoria de que a evacuação só estava a acontecer porque havia cada vez mais membros da comunicação social de todo o mundo a chegar à gruta.

Pouco depois, um jornalista do Bangkok Post escreveu no Twitter que as operações de resgate iam começar: “A primeira fase da operação será resgatar quatro rapazes. Envio apoio e as minhas orações aos operacionais e às primeiras quatro crianças para que saiam em segurança”. A informação veio a confirmar-se durante a conferência de imprensa.

Continuar a ler