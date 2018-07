Morreu a mulher britânica que foi exposta ao agente nervoso novichok, o mesmo que envenenou os Skripal

Morreu a mulher britânica que foi exposta ao agente nervoso novichok no passado fim de semana. Dawn Sturgess, de 44 anos, entrou em contacto com a substância na região de Amesbury, Wiltshire, no Reino Unido. De acordo com o Guardian, Sturgess morreu ao final da tarde deste domingo, no hospital. A polícia britânica já abriu uma investigação ao crime de homicídio.

Além de Dawn Sturgess, também um homem de 45 anos permanece internado em estado crítico por ter sido exposto ao agente nervoso. De recordar que o novichok saltou para a atualidade em março, quando o ex-espião russo Sergei Skripal e a filha, Yulia, foram atacados em Salisbury. Depois de várias semanas internados no hospital, pai e filha já tiveram alta e estão bem de saúde.

A primeira-ministra britânica já reagiu à morte de Dawn Sturgess. “Estou chocada com a morte de Dawn Sturgess e os meus pensamentos e condolências estão com a família e os entes queridos. A polícia e as forças de segurança estão a trabalhar urgentemente para estabelecer os factos deste incidente, que está a agora a ser investigado como um homicídio”, declarou Theresa May.

