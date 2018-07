Os vídeos dos exageros ingleses depois da passagem às meias finais do Mundial

Mal o apito final soou no Arena Samara e a Inglaterra confirmou o regresso às meias finais de um Mundial, 28 anos após a última presença no lote das quatro melhores seleções de um campeonato do Mundo, a festa começou em terras de Sua Majestade. Mas, se certamente terão existido celebrações contidas e civilizadas, outras há que terminaram em excessos.

É o caso do IKEA de Londres, que foi vandalizado minutos depois da vitória inglesa por 2-0, com dezenas de adeptos britânicos a invadirem o espaço comercial pertencente à empresa sueca, destruindo mobiliário, saltando em cima de camas e desrespeitando os membros do staff, numa celebração que terá saído cara ao IKEA. Veja o vídeo dos acontecimentos:

Também na rua as comemorações tiveram alguns excessos. Nas praças de Londres a festa era imensa e o alcoól não faltava. Quem pagou foram os veículos estacionados, desde carros particulares aos típicos autocarros de dois andares britânicos. Tudo serviu para festejar uma histórica passagem às meias finais do Mundial. Fica a pergunta: o que acontecerá se a Inglaterra for campeã do Mundo?

