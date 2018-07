Peugeot pondera fazer um 208 GTi… eléctrico

A Peugeot está já a trabalhar na segunda geração do 208 e, ao que a Auto Express apurou, a marca francesa equaciona lançar um GTi EV, ou seja, uma versão igualmente desportiva e radical do popular modelo que é animado por um motor a gasolina, só que, desta feita, com uma mecânica 100% eléctrica. Uma proposta para os amantes de emoções fortes, com preocupações ambientais.

Foi o próprio director-geral da Peugeot, Jean-Philippe Imparato, quem deixou em aberto a possibilidade de propor um 208 GTi alimentado a bateria:

Vou revelar tudo em Março do próximo ano. Por enquanto, aquilo que posso dizer é sempre que a Peugeot lance um novo modelo, ele será proposto com algum tipo de electrificação, para que os nossos clientes possam optar entre mecânicas convencionais e alternativas electrificadas.”

Imparato também lembra que as versões mais viradas para a performance, de qualquer modelo da Peugeot no futuro, deverão socorrer-se de mecânicas híbridas. Por um lado, para garantir que o fabricante respeita a nova regulamentação em termos de emissões e, assim, evita incorrer em multas. Por outro, porque isso permitirá à marca colocar no mercado modelos mais potentes, entusiasmantes do ponto de vista da performance e, simultaneamente, mais amigos do ambiente.

Será essa conjugação de argumentos que poderemos vir a encontrar num 208 GTi EV, que será proposto lado a lado com o 208 GTi “original”. Seja nesta ou noutra declinação, certo é que a próxima geração do hatchback francês vai introduzir uma variante de propulsão exclusivamente eléctrica, que recorrerá à plataforma CMP do Grupo PSA.

Recomendador: descubra o seu carro ideal

Não percebe nada de carros, ou quer alargar os horizontes? Com uma mão-cheia de perguntas simples, ajudamo-lo a encontrar o seu carro novo ideal.

Experimentar agora

Continuar a ler