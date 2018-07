Presidente da República promulgou Código das Associações Mutualistas

O Presidente da República promulgou este domingo o decreto do Governo que procedeu à revisão do Código das Associações Mutualistas, criando um novo modelo de supervisão e estabelecendo limite de mandatos em instituições como o Montepio Geral.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de promulgar este diploma do Governo, aprovado em Conselho de Ministros em 07 de junho passado, consta de uma nota publicada no portal da Presidência da República. “Apesar de o presente diploma acabar por ser aplicável a entidades de dimensão muito diferente – aconselhando um bom senso acrescido na sua aplicação às instituições de menor envergadura -, atendendo à posição das entidades de supervisão, o Presidente da República promulgou o decreto-lei do Governo que aprova o novo Código das Associações Mutualistas”, lê-se na nota do chefe de Estado.

Continuar a ler