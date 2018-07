Seleção alemã fez mais jogos na Playstation do que no Mundial e foi buscar lógica defendida por Jorge Jesus

“Vencer sempre por três ou quatro golos, só dá na Playstation”, disse um dia Jorge Jesus, técnico do Sporting ao momento, depois de já ter referido no estádio da Luz, quando era treinador do Sp. Braga, que a ideia dos minhotos poderem um dia chegar ao título “só mesmo na Playstation”. A declaração vinha no seguimento de duas vitórias, sobre Feirense e Olympiacos, ambas por 3-2, e encontrava nos videojogos a única forma de ganhar regularmente por três ou quatro golos de diferença. Ora, vencer confortavelmente era o que a seleção da Alemanha fazia até, aparentemente, começar a jogar Playstation. Confuso? Passamos a explicar.

Diz o jornal Bild que, durante a estadia em terras russas, os jogadores alemães perderam mais tempo a jogar videojogos do que, por exemplo, a descansar. Durante a concentração que teve lugar na cidade de Moscovo, muitos foram os jogadores que preferiram prolongar a noite de comando na mão e FIFA 18 ou Call of Duty na televisão em vez de darem por terminado o momento tecnológico, apagarem as luzes e dormirem.

Segundo a publicação, para além de prejudicar o descanso dos ainda campeões do mundo, esta competição não fomentava o espírito de grupo da equipa, já que, ao invés de se defrontarem uns ao outros ou jogarem em conjunto, os jogadores da Mannschaft disputavam o modo online com os seus amigos que se encontravam… na Alemanha.

E, se pensa que o Bild está a exagerar, desengane-se: a situação foi de tal modo preocupante que os responsáveis germânicos, nomeadamente o diretor técnico e o treinador, Olivier Bierhoff e Joachim Löw respetivamente, tiveram mesmo de pedir ao hotel para cortar a Internet do quarto dos atletas, tirando-lhes assim o acesso aos jogos online e às conexões móveis.

A Alemanha estava alojada no Vatutinki Spa Complex, um complexo hoteleiro situado a 16 quilómetros da zona mais central de Moscovo, dentro de um bosque. O sítio era calmo e pacífico, escolhido a dedo para que nada perturbasse a concentração dos jogadores alemães. Havia tão poucas distrações que Reus e companhia recorreram a longas horas de competição online para passarem o tempo. A fase de grupos, essa, não deu para passar e, embora não se saiba em que momento foi cortada a Internet aos jogadores, é possível arriscar que muitos deles tenham passado mais tempo de comando na mão do que com os pés dentro de campo…

