12 dias depois, nova SAD do Sporting sofre primeira baixa: Paulo Mendes Salsa demite-se da administração

Paulo Mendes Salsa, um dos elementos que tinham sido anunciados à CMVM como novo administrador da SAD do Sporting há menos de duas semanas após a destituição de Bruno de Carvalho e as consequentes saídas de Carlos Vieira e Rui Caeiro, apresentou esta segunda-feira a renúncia ao cargo, ficando ainda assim como responsável financeiro da sociedade.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (“Sporting SAD” ou “Sociedade”), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º -A, nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que o Senhor Dr. Paulo Jorge de Melo Chaves e Mendes Salsa apresentou renúncia ao cargo de administrador da Sporting SAD. Mais se informa que, não obstante a renúncia apresentada, o Dr. Paulo Jorge de Melo Chaves e Mendes Salsa mantém as funções de responsável financeiro da Sporting SAD”, pode ler-se no comunicado desta manhã.

Antigo membro do Programa Operacional Sociedade da Informação/Conhecimento (POSI/POSC), na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Mendes Salsa foi assessor de Rui Barreiro na Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural do Governo, em 2010, entre vários cargos que foi ocupando nesta área. A 27 de junho, depois das saídas de Vieira e Caeiro, foi apresentado à CMVM como um dos novos nomes da SAD leonina, numa equipa que tinha ainda Sousa Cintra como presidente e Artur Torres Pereira, Luís Marques e Paulo Chaves como administradores.

No dia seguinte, e tendo em vista a substituição de Guilherme Pinheiro que tinha ocorrido ainda antes da destituição dos órgãos sociais em Assembleia Geral com 71% dos votos, Manuel Aguiar Reis foi nomeado Responsável pelas Relações com o Mercado até ao próximo ato eleitoral do Sporting, a 8 de setembro, cargo que acumula com “os pelouros de Governance, Sistemas de Informação e Segurança”.

